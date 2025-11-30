В Кыргызстане завершилось голосование на выборах депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва. Всего в гонке принимали участие 467 кандидатов, из которых 276 — мужчины, 191 — женщины.

На этот раз выборы проводились по новой системе — избиратели выбирали депутатов от 30 многомандатных округов. От каждого округа должно быть избрано три нардепа, при этом необходимо сохранить гендерный баланс — только два из трех избранных могут быть одного пола. На этот раз от каждого округа баллотировались десятки претендентов.

Всего в стране насчитывается 4 миллиона 294 тысячи 243 избирателя. Из них, по данным на 19.00, участие в голосовании приняли лишь 1 миллион 473 тысячи 264 человека, явка составила 34,31 процента.

Согласно предварительным итогам голосования, в следующий, VIII созыва Жогорку Кенеша проходят:

Округ Победители (предварительные итоги) № 1

Баткен, Сулюкта, Раззаков, Лейлекский и Баткенский районы

Всего выдвигались 17 кандидатов — 12 мужчин и 5 женщин Чынгыз Ажибаев (депутат ЖК VII созыва) Исманали Жороев (гендиректор ОсОО «Илек Строй Групп») Камила Талиева (депутат ЖК VII созыва) № 2

Айдаркен и Кадамджай, Баткенский и Кадамджайский районы

Всего выдвигались 14 кандидатов — 8 мужчин и 6 женщин Ырысбек Атажанов (депутат ЖК VII созыва) Бактыяр Калпаев (депутат ЖК VII созыва) Бурун Аманова (Экс-депутат ЖК VI созыва, гендиректор ОсОО «Небесные горы») № 3

Кызыл-Кия, Кадамджайский, Ноокатский и Араванский районы

Всего выдвигались 17 кандидатов — 13 мужчин и 4 женщины Равшанбек Рысбаев (депутат ЖК VII созыва) Акылбек Шамаев (начальник управления капитального строительства мэрии Оша) Махабат Мавлянова (экс-депутат ЖК) № 4

Ноокат, Ноокатский и Араванский районы

Всего выдвигались 11 кандидатов — 7 мужчин и 4 женщины Советбек Рустамбек уулу (депутат ЖК VII созыва) Уланбек Жаанбаев (частный предприниматель) Нилуфар Алимжанова (депутат ЖК VII созыва) № 5

Араванский район, МТУ-2 и МТУ-3 в Оше

Всего выдвигались 11 кандидатов — 7 мужчин и 4 женщины Эльдар Сулайманов (депутат ЖК VII созыва) Азамат Исираилов (депутат ЖК VII созыва) Айгуль Ахмедова (частный предприниматель) № 6

МТУ-1, МТУ-4, МТУ-5, МТУ-6, МТУ «Жапалак» в Оше, Кара-Суйский район

Всего выдвигались 14 кандидатов — 8 мужчин и 6 женщин Алтынбек Кудайбердиев (экс-заместитель министра финансов) Нурбек Алимбеков (депутат ЖК VII созыва) Салтанат Аманова (заместитель мэра Оша) № 7

Села Жаны-Маала, Жийделик, Чолпон в Оше, город Кара-Суу, Кара-Суйский район

Всего выдвигались 13 кандидатов — 6 мужчин и 7 женщин Алишер Козуев (депутат ЖК VII созыва) Илимбек Кубанычбеков (депутат ЖК VII созыва) Гулай Машрапова (экс-заведующая Кара-Суйским районным отделом образования) № 8

Кара-Суйский, Алайский, Чон-Алайский районы Всего выдвигался 21 кандидат — 10 мужчин и 11 женщин Жанар Акаев (депутат ЖК VII созыва) Улан Примов (депутат ЖК VII созыва) Жылдызкан Джолдошова (экс-депутат ЖК V созыва) № 9

Кара-Суйский район, город Узген, Узгенский район

Всего выдвигался 21 кандидат — 12 мужчин и 9 женщин Данияр Толонов (депутат ЖК VII созыва) Азамжан Джалилов ( депутат Узгенского горкенеша) Ыргал Кадыралиева (экс-депутат ЖК) № 10

Узгенский и Кара-Кульджинский районы

Всего выдвигались 16 кандидатов — 11 мужчин и 5 женщин Курманкул Зулушев (экс-генпрокурор) Суйунбек Омурзаков (депутат ЖК VII созыва) Гульнара Баатырова (экс-министр здравоохранения) № 11

Манас и Кок-Жангак, Сузакский район

Всего выдвигались 5 кандидатов — 2 мужчин и 3 женщины Шайырбек Ташиев (депутат ЖК VII созыва) Алтынбек Кылычбаев (депутат ЖК VII созыва) Венера Салямова (начальник отдела прокуратуры Джалал-Абадской области) № 12

Сузакский район, город Базар-Коргон

Всего выдвигались 18 кандидатов — 11 мужчин и 7 женщин Бекмырза Чолпонбай уулу (сотрудник Генеральной прокуратуры) Таалайбек Масабиров (депутат ЖК VII созыва) Жылдыз Курманалиева ( эксперт аппарата Жогорку Кенеша) № 13

Базар-Коргон, Кочкор-Ата и Майлуу-Суу

Всего выдвигались 14 кандидатов — 7 мужчин и 7 женщин Бактыбек Сыдыков (депутат ЖК VII созыва) Айбек Алтынбеков (депутат ЖК VII созыва) Айгул Карабекова (частный предприниматель) № 14

Шамалды-Сай, Таш-Кумыр и Кара-Куль, Аксыйский и Токтогульский районы

Всего выдвигались 13 кандидатов — 5 мужчин и 8 женщин Болотбек Борбиев (экс-генконсул КР в Чикаго) Кундузбек Сулайманов (депутат ЖК VII созыва) Гулшаркан Култаева (экс-депутат ЖК) № 15

Кербен, Аксыйский, Ала-Букинский и Чаткальский районы

Всего выдвигались 15 кандидатов — 9 мужчин и 6 женщин Нурланбек Тургунбек уулу (депутат ЖК VII созыва) Азизбек Турсунбаев (депутат ЖК VII созыва) Айсаркан Абдибаева (депутат ЖК VII созыва) № 16

Айтматовский, Манасский, Бакай-Атинский районы, город Талас

Всего выдвигались 10 кандидатов — 7 мужчин и 3 женщины Дастанбек Джумабеков (депутат ЖК VII созыва) Медер Чотонов (временно не работает) Медина Кайрылбекова (индивидуальный предприниматель) № 17

Таласский район, город Каинды, Панфиловский, Жайылский районы, город Кара-Балта

Всего выдвигались 15 кандидатов — 9 мужчин и 6 женщин Нурланбек Азыгалиев (депутат ЖК VII созыва) Улукбек Узакбаев (исполнительн директор ОсОО «Смарт Лекс») Чолпон Эсенаманова (экс-депутат ЖК) № 18

Жайылский и Московский районы, город Шопоков, Сокулукский район

Всего выдвигались 16 кандидатов — 11 мужчин и 5 женщин Карим Ханджеза (депутат ЖК VII созыва) Эркин Бийбосунов (депутат местного кенеша) Лейла Лурова (депутат ЖК VII созыва) № 19

Сокулукский район, МТУ-106 (до АТР село Новопавловка), «Ак-Орго», «Ак-Ордо», «Ала-Тоо», МТУ-103 Ленинского района Бишкека

Всего выдвигались 25 кандидатов — 15 мужчин и 10 женщин Медербек Алиев (депутат ЖК VII созыва) Абдылдабек Эгембердиев (президентом благотворительного фонда «Асан бий уулу Алымбек датка») Эдита Тайгараева (завотдела Кун-Туйского айыл окмоту) № 20

Аламединский район, села Манас, Учкун, Калыс-Ордо Первомайского района, МТУ-307, МТУ-306, МТУ-305, МТУ-302 Свердловского района, МТУ-108 Ленинского района Всего выдвигались 18 кандидатов — 10 мужчин и 8 женщин Темирлан Айтиев (спикер айыльного кенеша Достук Аламединского района) Сеидбек Атамбаев (депутат ЖК VII созыва) Токтобубу Ашымбаева (директор педагогического колледжа КГУ имени Арабаева) № 21

МТУ-101, МТУ-102, МТУ-104, МТУ-105, МТУ-108, МТУ-107 села Орок Ленинского района

Всего выдвигались 16 кандидатов — 10 мужчин и 6 женщин Куванычбек Конгантиев (депутат Бишкекского горкенеша) Жаныбек Абиров (депутат Бишкекского горкенеша) Жылдыз Садырбаева (депутат ЖК VII созыва) № 22

МТУ-401, МТУ-402, МТУ-403, МТУ-404, МТУ-405, МТУ-406, МТУ-407 села Кок-Жар Октябрьского района

Всего выдвигались 16 кандидатов — 11 мужчин и 5 женщин Дастан Бекешев (депутат ЖК VII созыва) Болот Ибргаимов (депутат Бишкекского горкенеша) Гуля Кожокулова (депутат ЖК VII созыва) № 23

МТУ-201, МТУ-202, МТУ-203, МТУ-204, МТУ-205, МТУ-208, МТУ-206 села Пригородного Первомайского района Бишкека

Всего выдвигались 13 кандидатов —10 мужчин и 3 женщины Эльвира Сурабалдиева (депутат ЖК VII созыва) Марлен Маматалиев (депутат ЖК VII созыва) Умбеталы Кыдыралиев (экс-депутат ЖК) № 24

МТУ-301, МТУ-302, МТУ-303, МТУ-305, МТУ-308, МТУ-304 села Нижняя Ала-Арча Свердловского района

Всего выдвигались 14 кандидатов — 7 мужчин и 7 женщин Жумабек Салымбеков (депутат ЖК VII созыва) Арафат Исмаилов (индивидуальный предприниматель) Гульнара Акимбаева (старший прокурор ГУ Генпрокуратуры КР) № 25

Микрорайон «Тунгуч», жилмассивы «Рухий-Мурас», «Кара-Жыгач», МТУ-406, «Алтын-Ордо» Октябрьского района, Иссык-Атинский район, город Кант

Всего выдвигались 17 кандидатов — 9 мужчин и 8 женщин Бахридин Шабазов (депутат ЖК VII созыва) Бакыт Тентишев (депутат ЖК VII созыва) Эркеайым Сейтказиева (экс-аким Иссык-Атинского района) № 26

Токмок, Кемин, Орловка, Чуйский и Кеминский районы

Всего выдвигались 17 кандидатов — 10 мужчин и 7 женщин Медербек Саккараев (депутат ЖК VII созыва) Эркинбек Исеналиев (временно не работает) Джамиля Исаева (депутат ЖК VII созыва) № 27

Чолпон-Ата, Иссык-Кульский, Ак-Суйский и Тюпский районы

Всего выдвигались 24 кандидата — 13 мужчин и 11 женщин Акылбек Тумонбаев (депутат ЖК VII созыва) Табылды Муратбеков (депутат ЖК VII созыва) Гулкан Молдобекова (депутат ЖК VII созыва) № 28

Каракол, Джети-Огузский и Тонский районы

Всего выдвигались 17 кандидатов, 11 мужчин и 6 женщин. Эрулан Кокулов (депутат ЖК VII созыва) Болот Сагынаев (советник в ОО «Федерация борьбы КР» Рахат Жунушбаева (гендиректор ОсОО «РМ Капитал») № 29

Балыкчи, Кочкорский, Тогуз-Тороуский и Джумгальский районы

Всего выдвигались 13 кандидатов — 9 мужчин и 4 женщины Нурбек Сыдыгалиев (депутат ЖК VII созыва) Адилет Белеков (директор фермерского хозяйства «Белек Агро») Гулсункан Жунушалиева (депутат ЖК VII созыва) № 30

Нарын, Ак-Талинский, Нарынский и Ат-Башинский районы

Всего выдвигались 14 кандидатов — 10 мужчин и 4 женщины Кубанычбек Самаков (депутат ЖК VII созыва) Улан Бакасов (депутат ЖК VII созыва) Жылдыз Таалайбек кызы (депутат ЖК VII созыва)

Всего должно быть избрано 90 депутатов. Среди тех, кто пройдет в новый созыв парламента, большинство уже были в составе предыдущего парламента — 50 человек.

Данные с автоматически считывающих урн уже доступны на сайте ЦИК. В течение двух недель она должна завершить ручной подсчет голосов и официально объявить итоги выборов.

После определения результатов выборов Центризбирком регистрирует избранных нардепов и вручает им удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Согласно Закону «О регламенте Жогорку Кенеша», первое заседание парламента нового созыва проводится не позднее 15 календарных дней после определения официальных результатов выборов.

Первое заседание ЖК открывает старейший по возрасту избранный депутат, который выполняет функции председательствующего до избрания торага.