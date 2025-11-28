Мирный план для Украины. Путин прокомментировал подготовку к переговорам

Президент России прокомментировал подготовку к переговорам, которую многие назвали мирным планом США для окончания войны в Украине. Об этом Владимир Путин говорил на пресс-конференции в Бишкеке по окончании саммита ОДКБ.

Фото пресс-службы президента КР.

По его словам, пока представлен лишь «набор вопросов», которые предлагается обсудить, а не сам проект договора о завершении военного конфликта.

Напомним, мирный план Вашингтона сначала состоял из 28 пунктов и предусматривал значительные территориальные уступки Киева и отказ Украины от вступления в НАТО.

По словам Владимира Путина, Россия и США обсуждали это еще перед саммитом в Анкоридже.

«После этого возник вот этот перечень возможных договоренностей из 28 пунктов», — сказал он. Москва получила этот документ «по определенным каналам».

Он добавил, что США и Украина провели переговоры в Женеве. «Они, я так понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельных составляющих. И нам это все было передано», — продолжил глава РФ.

Владимир Путин допустил, что положения из переданного США документа могут быть «положены в основу будущих договоренностей».

«Но было бы с моей стороны невежливо сейчас говорить о каких-то окончательных вариантах, поскольку их нет», — отметил он.

Российский президент уточнил, что этот документ необходимо «положить на дипломатический язык», потому что сейчас некоторые его положения звучат смешно: «Потому что одно дело, в общем, сказать, что Россия не собирается нападать на Европу. Это для нас звучит смешно, правда? Мы никогда и не собирались. Но если они хотят услышать от нас, давайте мы это зафиксируем, вопросов нет».

Ранее мирный план Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Он содержит 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление страны.

Мирный план сократился с 28 до 19 пунктов после переговоров представителей Евросоюза и Украины в Женеве.

Глава Белого дома заявил, что «Зеленский должен это одобрить». Дональд Трамп призвал его одобрить план Вашингтона о мирном урегулировании войны между Россией и Украиной.