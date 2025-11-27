Саммит ОДКБ в Бишкеке: лидеры подписали 15 ключевых документов

На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке главы государств подписали 15 документов. Это один из самых объемных пакетов решений за последние годы, сообщила пресс-служба президента КР.

Фото пресс-службы президента

Среди ключевых документов — Стратегия коллективной безопасности ОДКБ, Антинаркотическая стратегия на 2026-2030 годы и План развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы.

Принята Декларация Совета коллективной безопасности, в которой зафиксированы общие подходы стран к вопросам безопасности и сотрудничества. Подписано заявление об усилении взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Совет также утвердил ряд организационных и финансовых решений: изменения в порядок управления Коллективными силами, бюджет ОДКБ на 2026-й, отчет о его исполнении за 2024 год, создание информационно-аналитического управления секретариата.

Фото пресс-службы президента

Часть документов касается наградной системы организации, включая решение о медали «За заслуги в обеспечении международной безопасности».

Всего лидеры Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана подписали 15 документов.