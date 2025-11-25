10:10
Ситуация вокруг Украины

После переговоров с ЕС. Мирный план для Украины сократился с 28 пунктов до 19

Мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов, сократился до 19 после переговоров в Женеве. Об этом пишет Financial Times.

Издание не уточняет, какие именно элементы исключены.

По данным The Washington Post, «окончательное количество пунктов еще не согласовано», однако стороны «по-прежнему берут за основу первоначальное американское предложение, а не отдельный европейский проект документа».

Bloomberg сообщает, что из документа убрали пункт об использовании замороженных российских активов. В первоначальной версии плана предполагалось выделение около $100 миллиардов в Фонд восстановления Украины. Предложение предусматривало, что Вашингтон будет получать 50 процентов прибыли с этого, а неиспользованные замороженные активы будут направляться в американо-российский инвестиционный фонд.

Пункты, изъятые из первоначальной версии плана, будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров, добавил источник агентства.

Ранее мирный план Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Он содержит 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление страны.

Глава Белого дома заявил, что «Зеленский должен это одобрить». Дональд Трамп призвал его одобрить план Вашингтона о мирном урегулировании войны России и Украины. 
