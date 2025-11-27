19:47
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидатов за нарушение правил агитации

ЦИК наложила штрафы двум кандидатам за нарушение условий предвыборной агитации и гражданину за распространение информации, порочащей честь и достоинство баллотирующегося в депутаты. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии.

По ее данным, в Центризбирком поступили материалы от Кадамджайского районного отдела внутренних дел УВД Баткенской области о нарушении претендентом по избирательному округу № 3 Жаныбеком Аматовым условий предвыборной агитации.

«Он опубликовал на своей странице в Instagram агитационный видеоматериал о встрече с избирателями в мечети. По закону не допускаются агитационные мероприятия внутри и вблизи культовых зданий. Кандидата оштрафовали на 20 тысяч сомов. Избирающийся по округу № 25 Бакыт Тентишев распространил в соцсетях информацию о своей профессиональной деятельности, что нарушило закон. Его оштрафовали на 7,5 тысячи сомов. На странице в Facebook пользователя Аськи Кожомкуловой опубликованы фото- и видеоматериалы, порочащие честь и достоинство претендента К.Самакова. Рабочая группа рекомендовала применить к Кожомкуловой штраф в 12,5 тысячи сомов», — говорится в сообщении.
