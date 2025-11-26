17:21
Власть

Переговоры Жапарова и Путина: товарооборот, инвестиции и подписание документов

В Бишкеке в «Ынтымак Ордо» завершились переговоры президента Кыргызстана Садыра Жапарова и лидера России Владимира Путина.

По итогам встречи глава КР сделал заявление, в котором отметил, что стороны рассмотрели широкий комплекс вопросов и дали позитивную оценку двустороннему взаимодействию практически на всех уровнях.

«Наши государственные органы получили от нас указание ускорить совместные усилия для наполнения двусторонней повестки новыми перспективными направлениями и нахождения новых точек взаимного интереса», — сказал он.

По словам Садыра Жапарова, почти одна четверть всей внешней торговли Кыргызстана приходится на Россию. Цель на ближайшие годы — достижение пятимиллиардной отметки.

Объем российских прямых инвестиций за шесть месяцев этого года составил $110 миллионов. На ноябрь 2025-го в КР действует более 1 тысячи 800 компаний с российским участием.

«В целях придания импульса мы всецело поддерживаем инициативу наших российских партнеров по созданию ассоциации российских инвесторов в Кыргызстане. Она призвана стать эффективной площадкой для диалога между нашими деловыми сообществами, между российскими инвесторами и государственными органами КР», — сказал президент.

В ходе переговоров стороны также дали высокую оценку работе Российско-Кыргызского фонда развития. Отмечается, что с момента учреждения он инвестировал в экономику КР свыше $1 миллиарда и профинансировал более 3,5 тысячи проектов во всех регионах республики. На сегодня при участии фонда строится 14 объектов гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии на сумму более $175 миллионов.

По итогам переговоров Садыра Жапарова и Владимира Путина подписан ряд двусторонних документов:

  • меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством экономического развития РФ в сфере стратегического планирования;
  • соглашение между кабинетом министров КР и правительством РФ о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в КР и РФ;
  • соглашение между кабинетом министров КР и правительством РФ об условиях строительства в КР кампуса КРСУ;
  • соглашение между кабинетом министров КР и правительством РФ о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения КР и Министерством здравоохранения РФ в области кардиологии;
  • протокол о внесении изменений в Договор между КР и РФ о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 года;
  • соглашение о намерениях между ОАО «Кыргыз почтасы» и АО «Почта России».

По словам главы государства, договорно-правовая база между КР и РФ насчитывает более 400 документов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/352364/
просмотров: 408
