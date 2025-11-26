Во время совместных заявлений по итогам переговоров в Бишкеке президент России Владимир Путин отметил, что русский язык свободно используется в Кыргызстане и имеет статус официального в соответствии с Конституцией. «Мы это высоко ценим», — подчеркнул он, добавив, что применение языка в различных сферах поддерживается руководством республики.
Владимир Путин назвал символичным то, что накануне визита в Бишкеке открылся Евразийский центр русского языка и культуры, а также начал вещание новый русскоязычный телеканал Nomad TV.
Президент отметил, что именно при содействии АНО «Евразия» в августе в столице открылся крупнейший в Центральной Азии парк семейного отдыха «Евразия». «По нашему поручению наши страны приступили к формированию образовательного пространства на основе интеграции лучших практик образовательных систем двух государств», — сказал он.
По словам главы государства, дальнейшему укреплению гуманитарного взаимодействия будет способствовать открытие в Москве кыргызского дома науки и культуры. Учреждение планируют запустить в ближайшее время.
Стороны отметили, что гуманитарная, культурная и образовательная повестка остается одним из ключевых направлений кыргызско-российского сотрудничества в рамках стратегического партнерства.