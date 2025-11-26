Во время совместных заявлений по итогам переговоров в Бишкеке президент России Владимир Путин отметил, что русский язык свободно используется в Кыргызстане и имеет статус официального в соответствии с Конституцией. «Мы это высоко ценим», — подчеркнул он, добавив, что применение языка в различных сферах поддерживается руководством республики.

Фото пресс-службы президента. В Бишкеке запустили Nomad TV — Владимир Путин назвал старт канала символичным

Владимир Путин назвал символичным то, что накануне визита в Бишкеке открылся Евразийский центр русского языка и культуры, а также начал вещание новый русскоязычный телеканал Nomad TV.

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров поддержал тезисы российского лидера, подчеркнув значимость гуманитарных проектов. По его словам, в стране реализуется множество инициатив по линии Россотрудничества и АНО «Евразия», которые играют важную роль в социальной сфере.

Президент отметил, что именно при содействии АНО «Евразия» в августе в столице открылся крупнейший в Центральной Азии парк семейного отдыха «Евразия». «По нашему поручению наши страны приступили к формированию образовательного пространства на основе интеграции лучших практик образовательных систем двух государств», — сказал он.

Садыр Жапаров также подчеркнул активное развитие культурных связей. В последние годы в России и Кыргызстане с успехом прошли Дни культуры, вызвав большой интерес у зрителей обеих стран.

По словам главы государства, дальнейшему укреплению гуманитарного взаимодействия будет способствовать открытие в Москве кыргызского дома науки и культуры. Учреждение планируют запустить в ближайшее время.

Стороны отметили, что гуманитарная, культурная и образовательная повестка остается одним из ключевых направлений кыргызско-российского сотрудничества в рамках стратегического партнерства.