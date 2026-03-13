15:12
Общество

Пиксельный павильон Nomad снова в центре. Теперь — возле Русского драмтеатра

В Бишкеке вновь обсуждают судьбу так называемой пиксельной студии телеканала Nomad TV. После скандала вокруг установки у площади Ала-Тоо конструкцию демонтировали, однако теперь ее планируют разместить на новой площадке — рядом с Русским драматическим театром. Рабочие, которые ведут строительные работы подтвердили информацию журналистам 24.kg

Фото 24.kg

Пиксельная студия появилась на южной стороне площади Ала-Тоо в ноябре 2025 года. Ее установил телеканал Nomad TV для проведения прямых эфиров и интервью. Руководство канала заявляло, что конструкция временная и легко демонтируется.

Однако уже в первые дни студия вызвала резкую реакцию горожан. В соцсетях конструкцию сравнивали с торговым павильоном и критиковали за внешний вид и установку прямо на главной площади страны без широкого общественного обсуждения.

В январе 2026 года студию демонтировали. В мэрии объяснили это тем, что истек срок аренды участка, который был предоставлен на временной основе.

Тем не менее проект не закрыт. По информации из медийной среды, теперь мобильную студию планируют установить на площадке у Русского драматического театра. Это вновь вызывает вопросы у горожан и урбанистов о допустимости подобных конструкций в историческом центре столицы.
