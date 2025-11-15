На территории госрезиденции «Ала-Арча» построили школу и детский сад

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня принял участие в открытии социальных объектов, построенных на территории государственной резиденции «Ала-Арча». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
По ее данным, на территории площадью около 10,5 гектара создали современный комплекс обучения, воспитания и укрепления здоровья. Его ключевым объектом является новая двухэтажная школа площадью более 5 тысяч квадратных метров, рассчитанная на 570 учеников и оснащенная 20 современными кабинетами и отдельным музыкальным блоком.
В комплекс также входит двухэтажный детский сад площадью свыше 1,6 тысячи квадратных метров на 140 мест и семейный медицинский центр площадью около 1,3 тысячи квадратных метров, предназначенный для обслуживания до 40 тысяч жителей.
Соцобъекты на этой территории построили по инициативе президента, поручившего вывести часть земель госрезиденции под социальные и образовательные нужды. Ранее жители села Чон-Арык просили решить проблему отсутствия образовательных учреждений в их населенном пункте.