На территории госрезиденции «Ала-Арча» построили школу и детский сад

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня принял участие в открытии социальных объектов, построенных на территории государственной резиденции «Ала-Арча». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, на территории площадью около 10,5 гектара создали современный комплекс обучения, воспитания и укрепления здоровья. Его ключевым объектом является новая двухэтажная школа площадью более 5 тысяч квадратных метров, рассчитанная на 570 учеников и оснащенная 20 современными кабинетами и отдельным музыкальным блоком.

В комплекс также входит двухэтажный детский сад площадью свыше 1,6 тысячи квадратных метров на 140 мест и семейный медицинский центр площадью около 1,3 тысячи квадратных метров, предназначенный для обслуживания до 40 тысяч жителей.

В ближайшее время на территории комплекса дополнительно построят спортивную площадку и зону воркаута.

Соцобъекты на этой территории построили по инициативе президента, поручившего вывести часть земель госрезиденции под социальные и образовательные нужды. Ранее жители села Чон-Арык просили решить проблему отсутствия образовательных учреждений в их населенном пункте.
