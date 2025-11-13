После 22.00 никаких тоев: Камчыбек Ташиев поручил отключать свет нарушителям

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев потребовал строго соблюдать закон о тишине и постановление кабмина, согласно которым тои, развлекательные мероприятия, а также работа кафе, ресторанов и ночных клубов должны завершаться не позднее 22.00.

Как отметил он, несмотря на действующее постановление кабмина, на местах его фактически игнорируют.

«Мы приняли постановление, но оно не исполняется. Узнал об этом сам — недавно в Бишкеке мой коллега проводил той, и он продолжался до полуночи. Никто не вмешался. В Джалал-Абаде тоже той до 00.00, и никто ничего не сказал», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

По его словам, в документе четко прописано, что контроль за исполнением закона о тишине возложен на местные органы самоуправления.

«Руководители местных самоуправлений, вы не исполняете письменное поручение. Теперь я поручаю официально: везде после 22.00 должны быть завершены тои, развлечения, работа кафе, ресторанов и ночных клубов. Если кто-то не подчинится, отключайте электричество», — заявил глава ГКНБ.

Он также заметил, что после 22.00 электричество в ресторанах действительно будет отключаться.