12:57
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Власть

После 22.00 никаких тоев: Камчыбек Ташиев поручил отключать свет нарушителям

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев потребовал строго соблюдать закон о тишине и постановление кабмина, согласно которым тои, развлекательные мероприятия, а также работа кафе, ресторанов и ночных клубов должны завершаться не позднее 22.00.

Как отметил он, несмотря на действующее постановление кабмина, на местах его фактически игнорируют.

«Мы приняли постановление, но оно не исполняется. Узнал об этом сам — недавно в Бишкеке мой коллега проводил той, и он продолжался до полуночи. Никто не вмешался. В Джалал-Абаде тоже той до 00.00, и никто ничего не сказал», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

По его словам, в документе четко прописано, что контроль за исполнением закона о тишине возложен на местные органы самоуправления.

«Руководители местных самоуправлений, вы не исполняете письменное поручение. Теперь я поручаю официально: везде после 22.00 должны быть завершены тои, развлечения, работа кафе, ресторанов и ночных клубов. Если кто-то не подчинится, отключайте электричество», — заявил глава ГКНБ.

Он также заметил, что после 22.00 электричество в ресторанах действительно будет отключаться.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350763/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев пригрозил акимам: цены на мясо выше 700 сомов — ваша вина
Веерных отключений не будет. Майнинг-фермы приостановят до апреля — Ташиев
Теперь вырастут чемпионы. Камчыбек Ташиев открыл футбольную площадку в Узгене
Камчыбек Ташиев и его сын построили дома двум семьям Узгенского района
Экономия электроэнергии. Кыргызстанцев призывают устанавливать датчики движения
Экономия электроэнергии. В Бишкеке проводят утренние и вечерние рейды
Ремонтные работы завершены, отключения света не производятся — БПЭС
В школах Бишкека сокращают уроки из-за дефицита электричества? Ответ мэрии
Не будет тяжелого оружия и техники: работа пограничников станет легче
Камчыбек Ташиев: По границе точка поставлена, провокациям не верьте
Популярные новости
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и&nbsp;ужесточения выдачи прав Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и ужесточения выдачи прав
Визит Токаева в&nbsp;Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители Визит Токаева в Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители
До&nbsp;19&nbsp;ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в&nbsp;списках избирателей До 19 ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в списках избирателей
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;Arca (Армения) подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;АБР запускают проект по&nbsp;поддержке аграриев Кыргызстана «Элдик Банк» и АБР запускают проект по поддержке аграриев Кыргызстана
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
13 ноября, четверг
12:52
Конкурс на 191 вакансию директоров школ объявили в Кыргызстане Конкурс на 191 вакансию директоров школ объявили в Кырг...
12:51
В Британии криптокоролеву из Китая приговорили к почти 12 годам тюрьмы
12:39
После 22.00 никаких тоев: Камчыбек Ташиев поручил отключать свет нарушителям
12:36
Камчыбек Ташиев пригрозил акимам: цены на мясо выше 700 сомов — ваша вина
12:26
Веерных отключений не будет. Майнинг-фермы приостановят до апреля — Ташиев