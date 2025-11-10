Саммит «С5+1». Чем обусловлен интерес Дональда Трампа к Центральной Азии

Юбилейный саммит «С5+1» в Вашингтоне — пустая формальность или Дональд Трамп действительно заинтересован в регионе? Готовы ли США, говоря протокольным языком, расширять и углублять сотрудничество, потеснив традиционных союзников Россию и Китай? Ответы на эти вопросы не могут быть однозначными.

Читайте по теме Садыр Жапаров в Вашингтоне. Чего ждать от встречи с Трампом

Одни эксперты считают, что встреча имеет далеко идущие перспективы. Другие, напротив, отмечают, что сближение Центральной Азии с Америкой, вероятнее всего, так и останется на уровне многообещающих по форме, но пустых, по сути, деклараций.

Что происходило в Овальном кабинете 6 ноября — дежурный ужин, приправленный многообещающими речами участников, или реальная демонстрация серьезных намерений администрации Белого дома по отношению к региону? Разбираемся вместе с аналитиками.

Only business

Символичность «С5+1», безусловно, в том, и с этим согласны все, без исключения, представители экспертного сообщества, что отметить десятую годовщину паритетного взаимодействия лидер Соединенных Штатов пригласил своих коллег в Вашингтон. Сотрудник аналитического центра «Карнеги» Темур Умаров в своей статье подчеркивает, что для руководителей стран Центральной Азии это либо редкая, либо, вообще, первая поездка в американскую столицу в качестве руководителя государства.

О чем говорил Дональд Трамп и что сулил? В своей вступительной речи 47-й президент США сделал акцент на три основные направления:

экономическое партнерство и торговля;

укрепление безопасности и военного сотрудничества;

значимость региона как стратегического узла (географического и ресурсного).

Он отметил, что нации, образующие Центральную Азию, когда-то были домом для древнего Великого шелкового пути.

«Сегодня их расположение в сердце Евразии придает им невероятную значимость и потрясающий потенциал», — сказал американский президент, пожурив при этом своих предшественников за пренебрежительное отношение к региону.

Читайте по теме Казахстан, Таджикистан и Узбекистан закупают три десятка самолетов Boeing

Он также не преминул напомнить, что у США «лучшее военное оборудование в мире» и государства Центральной Азии уже покупают американскую продукцию. Особое внимание ожидаемо уделил теме критических минералов.

То, что Соединенные Штаты рассматривают регион как ресурсно‑стратегический, — очевидно. Казахстан, к примеру, производит около 40 процентов мирового урана, и наладить поставки редкоземельных металлов — шанс для администрации Дональда Трампа снизить зависимость США от Китая.

Фото из интернета. Темур Умаров

Может, поэтому Штаты как никогда были так убедительны в попытке доказать Центральной Азии, что сотрудничество с Америкой может компенсировать неизбежное раздражение двух влиятельных соседей.

Вопрос в том, насколько новый подход будет эффективен и не развалится ли он, столкнувшись с объективной реальностью, как это произошло с попыткой Дональда Трампа остановить российско-украинскую войну. Темур Умаров

Но это будет ясно позже, а пока США и президенты стран Центральной Азии демонстрируют согласованную, гармоничную позицию. Вашингтон всячески давал понять на встрече, что Америка — партнер, готовый действовать активно и открыто сотрудничать, а государства ЦА в лице их лидеров пытались показать — развивать более тесные отношения с Соединенными Штатами для них приоритет.

Держи равновесие

При этом регион продолжает стремиться и дальше балансировать, избегая жесткого альянса. Иными словами, республики Центральной Азии не хотят терять автономию и возможность играть на нескольких столах.

Фото из интернета. Досым Сатпаев

«Сейчас многовекторная внешняя политика стала популярна у большинства стран региона, которые пытаются сохранить геополитический баланс, так как с 2022 года вокруг Центральной Азии идет новая «Большая игра» с участием разных игроков», — высказался на своей странице в Facebook казахстанский политолог Досым Сатпаев.

При этом государства ЦА хотят использовать интерес США к региону как политический противовес России и Китаю, но избегают прямого стратегического сближения с Вашингтоном. Для них отношения с Соединенными Штатами носят балансирующий характер с целью усилить переговорные позиции перед Москвой и Пекином. Досым Сатпаев

Другой аспект заключается в особенности нового этапа мирового развития. Его выделил эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

По его словам, в экономике развитых держав нарастает дефицит критически важных минералов и полиметаллов. В то же время их запасы в ЦА кажутся неисчерпаемыми. Эта особенность, как считает аналитик, таит в себе опасность превращения региона в сырьевой придаток, что породило в Центральной Азии оживленный дискурс о возвращении эпохи неоколониализма.

Читайте по теме Госсекретарь США в 2026 году посетит Кыргызстан и другие страны Центральной Азии

«Несомненно, в столицах ЦА, особенно в таких, как Ташкент и Астана, не могут не отдавать себе в этом отчет. Поэтому актуальной задачей останется в известной степени сохранение связей с Москвой и Пекином с целью удержания баланса в новой, изменяющейся на наших глазах, картине мира. В этой связи важными станут предстоящий 12 ноября визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву, а также очередная, — восьмая, если не ошибаюсь, — Консультативная встреча пяти лидеров стран Центральной Азии, которая состоится в Ташкенте 16 ноября», — сказал Аркадий Дубнов.

Фото из интернета. Аркадий Дубнов

Об этом говорит и эксперт Эмиль Джураев. Он отметил, что, безусловно, для Центральной Азии было важно утвердить позитивные рабочие взаимоотношения с властями США, особенно учитывая тот факт, что в стратегических партнерах у региона — Китай и Россия.

Поэтому и потребовалось разнообразить геополитический ландшафт. Для элит региона это не столько вопрос выбора, сколько укрепление позиций, обусловленных географической данностью. В этом отношении более содержательный диалог с Вашингтоном всегда был и будет необходим. Эмиль Джураев

С этой точкой зрения согласен и Темур Умаров. Он подчеркнул ценность внимания Вашингтона не только для руководителей государств ЦА, а в общем для управленцев всех постсоветских республик.

Фото из интернета. Эмиль Джураев

Оно добавляет веса на международной арене и дает понять, кто главный внутри страны.

«Особенно это важно для государств Центральной Азии, где Россия и Китай готовы воспринимать всерьез только США, а не Европу, Турцию или еще кого-то из средних держав. Поэтому Центральная Азия всегда была готова подстраиваться под американскую идеологическую повестку, даже когда разговоры Вашингтона о продвижении демократии были бесконечно далеки от реальных приоритетов центральноазиатских правителей. А уж когда Дональд Трамп сам начал громить досаждавшие местным режимам организации вроде USAID, NED и «Радио Свобода», это автоматически гарантировало ему самую горячую поддержку от лидеров региона», — сказал Темур Умаров.

Видимо, это одна из причин, почему все президенты ЦА не только хвалили Трампа, но и горячо выражали готовность работать с Соединенными Штатами в экономике, инфраструктуре и инвестициях. Правда, с поправкой на сохранение некоторой свободы действий и столь любимую элитами региона многовекторность.

Не ради красного словца

Таким образом, саммит не только обозначил роль Центральной Азии как самостоятельного геополитического узла, но и повысил переговорную позицию стран региона перед другими крупными игроками.

Фото из интернета. Наргиза Мураталиева

По мнению политолога Наргизы Мураталиевой, эта встреча также продемонстрировала приверженность США к долгосрочному диалогу, что переводит формат «C5+1» из консультативного в прагматичную и устойчивую платформу.

Читайте по теме Россия vs Китай. Кто перехватит инициативу в Центральной Азии

«Подписание ряда документов (по экономике, энергетике, гуманитарному сотрудничеству, проектов в сфере финансов и технологий. — Прим. 24.kg) подтверждает предметную повестку, а не только политический символизм. Кроме этого, возможность привлечения американских технологий и инвестиций в критически важные минеральные ресурсы и зеленую энергетику создает альтернативу доминированию китайских и российских компаний в этих секторах», — добавила она, отметив, что встречу в Белом доме вопреки прогнозам можно смело назвать перспективной и многообещающей.

Писатель Станислав Белковский в комментарии 24.kg объяснил, почему юбилейный саммит «С5+1» несет в себе и значительную неформальную составляющую практического интереса Дональда Трампа к региону, а также по какой причине ужин в Белом доме никак не подходит под определение «беседа для галочки».

Есть две области, волнующие американского президента: это редкоземельные металлы и дата-центры. В обеих этих сферах для Трампа самое главное — конкуренция с Китаем и сдерживание его. И поскольку Пекин на сегодня почти монополист на мировом рынке редкоземов, а также ключевой соперник Америки в сфере ИИ, которую Дональд Трамп рассматривает для себя как приоритетную, то, соответственно, для США важно получить альтернативные источники добычи редкоземельных металлов и территории для размещения дата-центров. Станислав Белковский

«И они должны отвечать нескольким базовым требованиям, среди которых — дешевая электроэнергия и прохладный климат. В какой мере страны ЦА располагают запасами редкоземельных металлов, сказать трудно, но, видимо, расчет на это есть. Что касается дата-центров, то они могут размещаться в горных местностях, то есть в энергоизбыточных районах. Отдельный интерес представляет Казахстан как добытчик урана, альтернативный России, поскольку у Дональда Трампа отношения с РФ из-за непрекращающейся войны в Украине не складываются так хорошо, как он хотел, и диалог пока не получается», — сказал он.

Фото из интернета. Станислав Белковский

Не менее важное, по мнению собеседника, то, что Трамп заинтересован в продвижении соглашений Авраама не только для Ближнего Востока, но и для значительной части мира в целом.

Соглашения Авраама — это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020-2025 годах. Их название отсылает к патриарху и пророку Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях.

Поскольку на базе соглашений Авраама может быть создана альтернативная структура глобальной безопасности, в этом смысле он хочет, чтобы все страны ЦА к нему присоединились. Станислав Белковский

«Пока это сделал Казахстан, что само по себе добрый знак и значительное достижение для республики, поскольку президент Токаев, будучи многоопытным дипломатом, прекрасно понимает, что подыграть Трампу в этом вопросе сейчас — самый верный момент», — сказал он.

Резюмируя, писатель добавил, что у нынешнего диалога США с Центральной Азией есть вполне практические перспективы — редкоземельные металлы, дата-центры, сырье для ядерной промышленности и сверхпредмет — соглашение Авраама. Поэтому, куда двигаться, безусловно, понятно.

О чем еще говорят эксперты: в условиях геополитического хаоса, кризиса старых политических ценностей, новых торговых войн, появления новых альянсов и роста военной напряженности безопасность и перспективы Центральной Азии зависят теперь не от международного права, которое уже не работает, а от хрупкого геополитического баланса, который в любой момент может также разрушиться.