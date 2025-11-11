11:14
Власть

Госорганы теперь будут использовать автомобили с двигателями не выше 2,7 литра

Кабмин уточнил правила использования служебных и дежурных автомобилей государственными и муниципальными органами. Теперь легковые машины, применяемые для рабочих поездок и дежурных задач, должны иметь объем двигателя не более 2 тысяч 700 кубических сантиметров. Исключение предусмотрено только для отдельных должностных лиц, перечень которых указан в постановлении.

Разрешено также использовать автомобили, переданные государству добровольно, конфискованные или обращенные в госимущество по решениям судов. В кабмине пояснили, что изменения направлены на более эффективное и экономичное использование транспорта, находящегося в распоряжении органов власти.

Постановление вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350406/
просмотров: 401
