Госорганы теперь будут использовать автомобили с двигателями не выше 2,7 литра

Кабмин уточнил правила использования служебных и дежурных автомобилей государственными и муниципальными органами. Теперь легковые машины, применяемые для рабочих поездок и дежурных задач, должны иметь объем двигателя не более 2 тысяч 700 кубических сантиметров. Исключение предусмотрено только для отдельных должностных лиц, перечень которых указан в постановлении.

Разрешено также использовать автомобили, переданные государству добровольно, конфискованные или обращенные в госимущество по решениям судов. В кабмине пояснили, что изменения направлены на более эффективное и экономичное использование транспорта, находящегося в распоряжении органов власти.

Постановление вступит в силу через десять дней.