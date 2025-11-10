12:26
Досрочные выборы. О правилах агитации рассказали в ЦИК

Член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Узарбек Жылкыбаев в эфире «Биринчи радио» рассказал о правилах агитации.

По его словам, чаты в мессенджерах социальные сети, телевизионные эфиры являются распространенными способами доставки информации для избирателей.

«Классический вариант — встречи с избирателями, ходить по улицам, стучаться в каждый дом. Никто этого не запрещал. Органы местного самоуправления с нашими окружными комиссиями будут организовывать общие встречи кандидатов с избирателями», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Он добавил, что дебаты — тоже хороший способ донести информацию о себе и своей программе, но многие претенденты не ходят на них.

«Не знаю почему, ведь парламент — общественная, публичная площадка, и кандидаты должны уметь говорить, доносить свои мысли, идеи до граждан. Если опыта нет, то как раз таки можно воспользоваться моментом, чтобы попрактиковаться», — отметил член ЦИК.

Он подчеркнул, что нельзя проводить агитационные кампании в школах, детских садах, медицинских учреждениях и религиозных объектах.

«Накануне рассмотрели информацию правоохранительных органов о том, что один из кандидатов провел агитационную встречу в мечети в Иссык-Атинском районе. Он признал, что призвал участников вечерней молитвы прийти на выборы и проголосовать за одного из кандидатов. На рассмотрение Центризбиркома внесли предложение о том, чтобы оштрафовать претендента. Также поступил сигнал, что один из кандидатов в предвыборном агитационном видеоролике использовал детей до 18 лет. Закон это запрещает.

Иностранцы, лица без гражданства, государственные и муниципальные служащие ни в коем случае не должны участвовать в агитации. Мы призываем всех проводить агитработу в рамках законодательства. Для кандидатов и их представителей провели несколько семинаров и тренингов», — заметил Узарбек Жылкыбаев.

Напомним, сегодня в Кыргызстане официально началась предвыборная агитация к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша. Этот период продлится 20 дней — с 10 по 29 ноября. По закону он прекращается за сутки до голосования, в день так называемой тишины.
