Франция выдала ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада

Франция выдала ордер на арест Башара Асада, сообщает France24.

Уточняется, что суд во Франции выдал ордера на арест бывшего президента Сирии и шести бывших высокопоставленных чиновников его администрации, в том числе его брата бывшего главы 4-й сирийской бронетанковой дивизии Махера Асада, начальника разведки Али Мамлюка и бывшего начальника штаба армии Али Аюба.

Решение связано с бомбардировкой Хомса в 2012 году, в результате которой погибли два журналиста — 56-летняя американка Мари Колвин, работавшая в британской газете The Sunday Times, и 28-летний французский фотограф Реми Ошлик.

Французские власти расследуют этот инцидент как потенциальное преступление против человечности и военное преступление. Бывшие сирийские власти отрицали причастность к бомбардировкам жилых домов, при которых могли погибнуть мирные люди.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024-го в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.