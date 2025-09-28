15:10
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Власть

Суд Сирии выдал ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада

Суд Сирии выдал ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает агентство Sana.

Reuters
Фото Reuters. Суд Сирии выдал ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада

Отмечается, что ему заочно предъявлены обвинения в умышленном убийстве и применении пыток, приведших к смерти.

Решение о выдаче ордера было принято по иску родственников жертв событий, произошедших в городе Дераа 23 ноября 2011 года. Как пишет Sana, такой шаг создает правовые основания для обращения с запросом о розыске Башара Асада через систему Интерпола

В марте 2011 года на фоне «арабской весны» начались антиправительственные акции — сначала в Дамаске и городе Дераа у границы с Иорданией. Люди требовали от властей проведения реформ, а также отставки Башара Асада. В Дераа ситуация накалилась настолько, что правительственные силы применили оружие. По данным ООН, в столкновениях с военными лишились жизней несколько тысяч человек. Международное сообщество осудило эти события и призвало президента Сирии уйти в отставку.

Ордер на арест Башара Асада ранее также выдала Франция.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024-го в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345177/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Франция выдала ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада
Башар Асад при бегстве в Россию вывез с собой четыре самолета денег и ценностей
Ахмед аш-Шараа потребовал от президента России выдать Башара Асада
Трамп подписал указ о санкциях в отношении Международного уголовного суда
Популярные новости
Зимой Минэнерго может прибегнуть к&nbsp;отключениям электроэнергии в&nbsp;часы пик Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат
Строительство железной дороги КНР&nbsp;&mdash; КР&nbsp;&mdash; РУз перешло в&nbsp;практическую стадию Строительство железной дороги КНР — КР — РУз перешло в практическую стадию
Жилой квартал в&nbsp;городе Джалал-Абаде сровняли с&nbsp;землей. Что там будет Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет
Бизнес
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
28 сентября, воскресенье
15:00
Эдельвейсы Сон-Куля и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg Эдельвейсы Сон-Куля и Иссык-Куль. Фото и видео читателе...
14:29
Суд Сирии выдал ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада
14:00
Валентина Шевченко поделилась фото со съемок сериала «Список смертников»
13:36
После ударов Израиля Иран активно строит секретный военный объект в Исфахане
13:01
Детям мигрантов нельзя отказывать в учебе в России при знании языка — Гуров