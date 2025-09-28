Суд Сирии выдал ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает агентство Sana.

Фото Reuters. Суд Сирии выдал ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада

Отмечается, что ему заочно предъявлены обвинения в умышленном убийстве и применении пыток, приведших к смерти.

Решение о выдаче ордера было принято по иску родственников жертв событий, произошедших в городе Дераа 23 ноября 2011 года. Как пишет Sana, такой шаг создает правовые основания для обращения с запросом о розыске Башара Асада через систему Интерпола

В марте 2011 года на фоне «арабской весны» начались антиправительственные акции — сначала в Дамаске и городе Дераа у границы с Иорданией. Люди требовали от властей проведения реформ, а также отставки Башара Асада. В Дераа ситуация накалилась настолько, что правительственные силы применили оружие. По данным ООН, в столкновениях с военными лишились жизней несколько тысяч человек. Международное сообщество осудило эти события и призвало президента Сирии уйти в отставку.

Ордер на арест Башара Асада ранее также выдала Франция.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024-го в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.