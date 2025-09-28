Суд Сирии выдал ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает агентство Sana.
Отмечается, что ему заочно предъявлены обвинения в умышленном убийстве и применении пыток, приведших к смерти.
Решение о выдаче ордера было принято по иску родственников жертв событий, произошедших в городе Дераа 23 ноября 2011 года. Как пишет Sana, такой шаг создает правовые основания для обращения с запросом о розыске Башара Асада через систему Интерпола
В марте 2011 года на фоне «арабской весны» начались антиправительственные акции — сначала в Дамаске и городе Дераа у границы с Иорданией. Люди требовали от властей проведения реформ, а также отставки Башара Асада. В Дераа ситуация накалилась настолько, что правительственные силы применили оружие. По данным ООН, в столкновениях с военными лишились жизней несколько тысяч человек. Международное сообщество осудило эти события и призвало президента Сирии уйти в отставку.
Ордер на арест Башара Асада ранее также выдала Франция.
Напомним, в ночь на 8 декабря 2024-го в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.