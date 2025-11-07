В кабмине Кыргызстана обсудили цены на уголь, ГСМ и продукты питания

В администрации президента состоялось совещание по вопросам обеспечения ключевых экономических отраслей страны и населения углем на доступном уровне, а также строгого контроля за ценами на топливо, ГСМ и продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, участники совещания в основном обсудили вопросы недопущения роста цен на уголь и топливо.

Зампред кабмина Бакыт Торобаев дал поручения районным госадминистрациям, Антимонопольной службе, правоохранительным органам тщательно контролировать цены на угольных базах.

Перед ГП «Кыргызкомур» поставлены задачи тесно сотрудничать с угольными шахтами, своевременно обеспечить население твердым топливом в необходимом объеме.

На совещании обсудили работу по переводу соцобъектов на альтернативные системы отопления и поручили усилить контроль за ценами на социально значимые продукты питания.

Отметим, в отопительный период населению требуется 1 миллион 465 тысяч тонн угля, для бюджетных учреждений — 309,14 тысячи тонн. По всей стране открыто 720 баз по продаже угля.