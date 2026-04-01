Купюры номиналом 20, 50 и 100 сомов теряют качество в течение года, а крупные, достоинством 500, 1 тысяча и 5 тысяч сомов, могут находиться в обращении до пяти лет. Об этом в эфире «Биринчи радио» рассказал эксперт по экономике Бактыбек Шамкеев.

По его словам, ветхие наличные изымаются через коммерческие банки и Нацбанк, таким образом они выводятся из обращения. Их заменяют новыми.

«Национальный банк таким образом регулирует денежно-кредитную систему: сколько необходимо, столько денег и печатается», — пояснил Бактыбек Шамкеев.

Эксперт добавил: население страны все чаще предпочитает безналичный расчет, используя электронные кошельки и платежи QR-кодом, потому что это удобнее. Он признал, что есть часть граждан, которые по-прежнему пользуются наличкой.

По словам Бактыбека Шамкеева, международные эксперты отмечают высокий уровень развития цифровых платежей в КР.