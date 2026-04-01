Общество

Соглашение о сотрудничестве подписали Баткенская и Ферганская области

Баткенская область Кыргызстана и Ферганская область Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в регионе.

пресс-службы полномочного представителя президента в Баткенской области
Фото пресс-службы полномочного представителя президента в Баткенской области

Отмечается, что документ предусматривает широкий спектр направлений, включая торгово-экономическое, научно-техническое, социальное, культурное и гуманитарное взаимодействие.

В рамках договоренностей между регионами планируется развивать и укреплять партнерство, создавать благоприятные условия для бизнеса, расширять сотрудничество в сельском хозяйстве, обмениваться опытом и реализовывать совместные инвестиционные проекты. Кроме того, предусмотрено взаимодействие в сферах образования и туризма.

Соглашение будет реализовано в рамках двусторонних договоренностей и дорожной карты, ранее подписанных президентами Кыргызстана и Узбекистана.
Материалы по теме
В Узбекистане разработали новый туристический маршрут «Фергана — Баткен»
Китай намерен финансировать доставку питьевой воды из Кемпир-Абада в Фергану
Ученица вышла в окно. Видео инцидента в школе в Фергане опубликовали в Сети
Чиновникам пора худеть. В Фергане за снижение веса будут платить деньги
Вопрос границ обсудили представители Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
Встреча в Фергане. Пока премьеры секретничают, с СМИ пообщались чиновники
Ферганада коомдук тамактануу жайларына эшек этин саткандар кармалды
Таэквондисты из Кыргызстана завоевали 21 медаль на турнире в Фергане
Глава Ферганской области обругал земляков и запретил ездить в хадж и в Россию
Ферганада кыздарды сойкулукка түрткөн балдар үйүнүн директору камалды
Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В Бишкеке до 400 автобусов не выходят на линии из-за нехватки водителей
Все для отличной связи: Beeline улучшает качество сети
Запись в первый класс стартует 1 апреля: воспользуйтесь сервисом в MegaPay
Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Соглашение о сотрудничестве подписали Баткенская и Ферганская области
