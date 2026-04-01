Соглашение о сотрудничестве подписали Баткенская и Ферганская области

Баткенская область Кыргызстана и Ферганская область Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в регионе.

Отмечается, что документ предусматривает широкий спектр направлений, включая торгово-экономическое, научно-техническое, социальное, культурное и гуманитарное взаимодействие.

В рамках договоренностей между регионами планируется развивать и укреплять партнерство, создавать благоприятные условия для бизнеса, расширять сотрудничество в сельском хозяйстве, обмениваться опытом и реализовывать совместные инвестиционные проекты. Кроме того, предусмотрено взаимодействие в сферах образования и туризма.

Соглашение будет реализовано в рамках двусторонних договоренностей и дорожной карты, ранее подписанных президентами Кыргызстана и Узбекистана.