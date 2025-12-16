Сотрудники ГКНБ совместно с государственными органами пресекли попытки необоснованного завышения цен на уголь в Нарынской области. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

По данным ведомства, в рамках мероприятий по обеспечению населения доступным углем сотрудники ГКНБ совместно с представителями антимонопольной службы и мэрии Нарына задержали шесть частных грузовых автомобилей, груженных углем с месторождения Кара-Кече общим объемом 108 тонн.

Перевозчики планировали реализовать уголь в Нарыне по завышенной цене — 6 тысяч сомов за тонну.

В ходе проверки установлено, что уголь был загружен на основании доверенности, выданной Тоголок-Молдинским айыл окмоту Ак-Талинского района. Согласно документам, топливо должно было быть доставлено на базы указанного района, однако фактически его пытались перепродать в Нарыне по более высокой цене.

По итогам разбирательства к ответственности привлечены должностные лица, допустившие нарушения. Главе Тоголок-Молдинского айыл окмоту А.А. объявлен строгий выговор, заместителю акима Ак-Талинского района Ж.У. вынесено предупреждение, а специалист айыл окмоту А.М., выдавший доверенность на погрузку угля, освобожден от занимаемой должности.

В ГКНБ отметили, что в результате принятых мер в ряде районов области удалось снизить цены на уголь. Так, в Кочкорском районе стоимость тонны угля уменьшилась с 5 тысяч 100 до 4 тысяч сомов. В Нарыне и Ат-Башинском районе цена угля с месторождения Кара-Кече снижена с 6 тысяч до 5 тысяч 500 сомов, а угля с месторождения Турук — с 5 тысяч до 4 тысяч 500 сомов.

В ведомстве подчеркнули, что работа по недопущению спекуляции углем в зимний период будет продолжена.