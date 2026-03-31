17:21
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Бизнес

Запись в первый класс стартует 1 апреля: воспользуйтесь сервисом в MegaPay

С 1 апреля 2026 года в Кыргызстане начинается электронная запись детей в первый класс.

У родителей есть отличная возможность пройти весь процесс онлайн — быстро и без очередей — с помощью сервиса «Электронная запись в школу» в мобильном приложении MegaPay.

Сервис разработан совместно с Министерством просвещения Кыргызской Республики и позволяет подать заявку в государственные общеобразовательные учреждения без необходимости личного посещения школ.

В первый класс принимаются дети, родившиеся:
• с 1 января по 31 декабря 2019 года;
• с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Дети старше восьми лет, а также при отсутствии необходимых документов могут быть зачислены только по решению комиссии по делам детей.

Запись проходит в два этапа:
1-й этап — для детей, чьи родители имеют постоянную прописку на микроучастке выбранной школы;
2-й этап — для всех желающих, при наличии свободных мест.

Старт записи:
• 1-й этап — с 1 апреля 2026 года в 10.00;
• 2-й этап — с 1 июня 2026 года в 10.00.

Как подать заявку через MegaPay:

  1. Обновите или скачайте приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
  2. Перейдите в раздел «Сервисы» → «Образование».
  3. Выберите «Электронная запись в школу» и нажмите «Продолжить».
  4. Выберите ребенка из списка, привязанного в загсу.
  5. Выберите предложенную школу по микроучастку.
  6. Укажите язык обучения.
  7. Нажмите «Записать» — после этого появится статус «Зачислен».

Сервис доступен во всех регионах страны, включая отдаленные районы, что делает процесс поступления максимально удобным для каждой семьи.

MegaPay — ваш надежный партнер в получении госуслуг 24/7!

Лицензии НБ КР № 3028080120 и № 2027080120 от 08.01.2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/368269/
просмотров: 146
Версия для печати
31 марта, вторник
17:20
Жители Александровки и Сары-Озона жалуются на дым от горящей свалки Жители Александровки и Сары-Озона жалуются на дым от го...
17:18
Яйца, мясо, масло: как изменились цены в КР и соседних странах
17:00
В Бишкеке просят не переименовывать улицу Масалиева
17:00
Запись в первый класс стартует 1 апреля: воспользуйтесь сервисом в MegaPay
16:59
«Манас» заговорил на хинди: эпос издали в Индии