Запись в первый класс стартует 1 апреля: воспользуйтесь сервисом в MegaPay

С 1 апреля 2026 года в Кыргызстане начинается электронная запись детей в первый класс.

У родителей есть отличная возможность пройти весь процесс онлайн — быстро и без очередей — с помощью сервиса «Электронная запись в школу» в мобильном приложении MegaPay.

Сервис разработан совместно с Министерством просвещения Кыргызской Республики и позволяет подать заявку в государственные общеобразовательные учреждения без необходимости личного посещения школ.

В первый класс принимаются дети, родившиеся:

• с 1 января по 31 декабря 2019 года;

• с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Дети старше восьми лет, а также при отсутствии необходимых документов могут быть зачислены только по решению комиссии по делам детей.

Запись проходит в два этапа:

1-й этап — для детей, чьи родители имеют постоянную прописку на микроучастке выбранной школы;

2-й этап — для всех желающих, при наличии свободных мест.

Старт записи:

• 1-й этап — с 1 апреля 2026 года в 10.00;

• 2-й этап — с 1 июня 2026 года в 10.00.

Как подать заявку через MegaPay:

Обновите или скачайте приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play). Перейдите в раздел «Сервисы» → «Образование». Выберите «Электронная запись в школу» и нажмите «Продолжить». Выберите ребенка из списка, привязанного в загсу. Выберите предложенную школу по микроучастку. Укажите язык обучения. Нажмите «Записать» — после этого появится статус «Зачислен».

Сервис доступен во всех регионах страны, включая отдаленные районы, что делает процесс поступления максимально удобным для каждой семьи.

