Запись в первый класс стартует 1 апреля: воспользуйтесь сервисом в MegaPay

С 1 апреля 2026 года в Кыргызстане начинается электронная запись детей в первый класс.
У родителей есть отличная возможность пройти весь процесс онлайн — быстро и без очередей — с помощью сервиса «Электронная запись в школу» в мобильном приложении MegaPay.
Сервис разработан совместно с Министерством просвещения Кыргызской Республики и позволяет подать заявку в государственные общеобразовательные учреждения без необходимости личного посещения школ.
В первый класс принимаются дети, родившиеся:
• с 1 января по 31 декабря 2019 года;
• с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Дети старше восьми лет, а также при отсутствии необходимых документов могут быть зачислены только по решению комиссии по делам детей.
Запись проходит в два этапа:
1-й этап — для детей, чьи родители имеют постоянную прописку на микроучастке выбранной школы;
2-й этап — для всех желающих, при наличии свободных мест.
Старт записи:
• 1-й этап — с 1 апреля 2026 года в 10.00;
• 2-й этап — с 1 июня 2026 года в 10.00.
Как подать заявку через MegaPay:
- Обновите или скачайте приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
- Перейдите в раздел «Сервисы» → «Образование».
- Выберите «Электронная запись в школу» и нажмите «Продолжить».
- Выберите ребенка из списка, привязанного в загсу.
- Выберите предложенную школу по микроучастку.
- Укажите язык обучения.
- Нажмите «Записать» — после этого появится статус «Зачислен».
Сервис доступен во всех регионах страны, включая отдаленные районы, что делает процесс поступления максимально удобным для каждой семьи.
Лицензии НБ КР № 3028080120 и № 2027080120 от 08.01.2020.