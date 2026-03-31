Все для отличной связи: Beeline улучшает качество сети

Вдохновляясь весенним обновлением, Beeline каждый день делает связь еще лучше. В марте государственный мобильный оператор установил и модернизировал около 100 базовых станций по всему Кыргызстану.

Особое внимание в этом месяце уделялось южным регионам. Новые объекты установлены в городе Манас и в селах Комсомол, Чолок-Терек, Таштак, Найман, Дукур и Жаны-Жер Джалал-Абадской области. Также Beeline модернизировал инфраструктуру в городе Таш-Кумыр и в селах Улук, Авлетим и Жаны-Арык.

Масштабные работы прошли и в Ошской области. Новые базовые станции запущены в городе Ош, в селах Гулбаар, Жар-Башы, Алим-Тобо, Сура-Таш, Питомник, Нариман, Маданият, Агартуу, Нурдар, Зарбдор, Осмон, Большевик, Ынтымак, Кайрагач. Дополнительно сеть была усилена в Оше и Гульче, а также в селах Киров, Ташлак, Жеке-Мисте, Жаны-Махалля, Нурабад, Тепе-Коргон, Эшме.

Работы по развитию сети проводились в Баткенской, Нарынской и Таласской областях, включая такие села, как Даргаз, Кара-Кокту, Карамарт, Баш-Кууганды, Баетово, Каинды.

В столице и Чуйской области тоже появились новые базовые станции Beeline. Сеть усилили в Бишкеке и близлежащих населенных пунктах.

Также Beeline заранее приступил к подготовке к туристическому сезону. Компания уже улучшила и продолжает усилять инфраструктуру по дороге на Иссык-Куль, включая Боомское ущелье. В Иссык-Кульской области улучшения охватили Каракол, Балыкчи, Чолпон-Ату, Бостери, Жаркынбаево, Маман, Кен-Суу, Курменты, Бурма-Суу, Барскоон, Боконбаево, Кара-Ой, Джон-Булак, Джети-Огуз, Кош-Кол, Орто-Орукту, Корумду.

За всеми этими обновлениями стоит простой и важный результат — более доступная, надежная и качественная связь для множества абонентов. Чтобы было комфортнее смотреть видео, быстрее загружать файлы, легче созваниваться, удобнее учиться, работать и оставаться на связи в любой момент.

Beeline продолжает развивать сеть по всему Кыргызстану, делая современные технологии доступнее для каждого. Ведь сегодня хорошая связь — это не просто удобство, а важная часть повседневной жизни.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № № 15-1420-КР от 21.12.2016, 16-1526-КР от 21.12.2016, 14-1102-КР от 17.09.2024, 14-1125-КР от 04.11.2024, 16-0089-КР от 18.08.2025, 21-0489-КР от 06.10.2021, 20-0388-КР от 07.02.2020. 
Все для отличной связи: Beeline улучшает качество сети
