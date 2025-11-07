08:13
Власть

В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в США провел переговоры с Дональдом Трампом.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента.

Лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и пути укрепления партнерства между Кыргызстаном и Соединенными Штатами, в том числе в политической сфере, а также в области финансовых технологий и искусственного интеллекта.

Говоря о том, что КР, в отличие от других государств, не обладает запасами нефти и газа, Садыр Жапаров подчеркнул: главное богатство страны — это образованная молодежь. Многие из них активно осваивают IT-сферу.

Он также акцентировал внимание на сотрудничестве в сфере финансовых технологий и отметил принятый главой США закон Genius Act, регулирующий стейблкоины и по праву считающийся одним из самых передовых и прогрессивных законов в мире.

Президент рассказал о принимаемых мерах по внедрению цифровых финансовых инструментов в Кыргызстане, включая запуск национального стейблкоина KGST и работу по созданию государственного крипторезерва.

В свою очередь Дональд Трамп тепло приветствовал Садыра Жапарова и отметил поступательное развитие двусторонних отношений.

Он также выразил уверенность, что конструктивный диалог на высшем уровне поспособствует дальнейшему развитию взаимодействия и реализации совместных инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития, безопасности и благополучия народов двух стран.
