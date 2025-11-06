Выборы-2025. Махмадали Ватанзода возглавил группу наблюдателей МПА СНГ

Председатель комитета парламента Таджикистана по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности Махмадали Ватанзода назначен координатором группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ на досрочных парламентских выборах в Кыргызстане. Соответствующее распоряжение подписала глава Совета МПА СНГ и Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

Отмечается, что в группу наблюдателей войдут представители парламентов государств — участников МПА СНГ, должностные лица Ассамблеи и эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ. Международные наблюдатели участвуют в мониторинге выборов по приглашению Жогорку Кенеша.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.