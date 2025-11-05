Садыр Жапаров предложил создать кыргызско-египетские депутатские группы дружбы

Садыр Жапаров в рамках официального визита в Египет встретился с председателем Палаты представителей парламента Ханафи Али Джебали в Каире. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, спикер рассказал о парламенте Египта, который имеет более чем полуторавековую историю. Стороны обсудили вопросы об укреплении межпарламентских связей, совершенствовании договорно-правовой базы.

Ханафи Али Джебали тепло приветствовал первый в истории двусторонних отношений официальный визит Садыра Жапарова, отметив, что его приезд имеет большое значение для укрепления дружбы и взаимопонимания между двумя государствами.

Он высоко оценил решение президента Кыргызстана совершить первый визит на Африканский континент, начиная с Египта, что символизирует высокое уважение.

Садыр Жапаров отметил, что народы КР и Египта, несмотря на расстояние, связывают узы дружбы и общие духовные ценности. Он предложил создать депутатские группы дружбы, а также проводить совместные парламентские форумы и консультации.

Глава государства сообщил, что 30 ноября в Кыргызстане состоятся выборы депутатов Жогорку Кенеша и пригласил представителей парламента Египта принять участие в них в качестве международных наблюдателей.

Кроме того, он пожелал успехов Ханафи Али Джебали и его команде в предстоящих выборах депутатов Палаты представителей парламента.

Садыр Жапаров пригласил его посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом и выразил уверенность в том, что кыргызско-египетские отношения имеют большие перспективы.