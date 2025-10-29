11:19
Власть

В США популярность Дональда Трампа упала до рекордного минимума

Рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа вырос до 57 процентов, следует из опроса агентства Reuters и компании Ipsos.

Reuters
Фото Reuters

Популярность главы Белого дома упала до рекордного минимума — американцы недовольны его решениями, влияющими на стоимость жизни в стране.

Лишь 40 процентов американцев одобряют деятельность нынешнего президента — это на 2 процента меньше, чем было неделей ранее. Доля жителей США, которые однозначно не одобряют деятельность Дональда Трампа, выросла до 57 процентов.

Главной претензией к президенту стали его действия в сфере борьбы с повышающимся уровнем расходов граждан — 63 процента респондентов выразили неодобрение этим.

Темпы инфляции в США несколько выросли с момента вступления Дональда Трампа в должность, несмотря на ослабление рынка труда, что вынудило местный Центробанк снизить процентную ставку, отмечает Reuters.

Для сравнения, самой низкой отметкой в рейтинге популярности предшественника — Джо Байдена, были 36 процентов.
