15:15
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Власть

В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране

Фото 24.kg. В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка

В Бишкеке состоялось торжественное открытие нового здания Национального банка Кыргызской Республики, расположенного по улице Акиева, 89. 

По данным регулятора, строительство длилось два года и завершилось под руководством администрации президента после более чем 20-летнего перерыва. Общая площадь объекта — 22,2 тысячи квадратных метров. Здание состоит из 10 блоков различной высоты и оборудовано современными инженерными системами. В нем созданы 272 рабочих места, соответствующих международным стандартам.

Читайте по теме
Финансовый рекорд: Нацбанк накопил $7,5 миллиарда резервов

Центральную часть здания украшает стеклянный купол, накрывающий просторный атриум. Архитекторы отмечают, что проект сочетает элементы национального стиля и современные технологии.

 Во время церемонии глава государства Садыр Жапаров напомнил, что создание собственной денежно-кредитной системы стало одним из первых шагов независимого Кыргызстана.

«Теперь у нас есть хранилище, способное вместить до 1 тысячи тонн золота. Мы больше не будем держать золото в иностранных банках — наоборот, сможем предлагать такие услуги другим государствам», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/348818/
просмотров: 1358
Версия для печати
Материалы по теме
Финансовый рекорд: Нацбанк накопил $7,5 миллиарда резервов
Национальный банк КР повысил учетную ставку до 10 процентов
Нацбанк КР ужесточает контроль за ценами и монополиями в банковской сфере
В Кыргызстане стартовала кампания «Всемирный день сбережений»
Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября
В Нацбанке смена кадров: Улан Жамалидинов освобожден, Санжар Абдыгазиев назначен
Рекордный показатель: прибыль Нацбанка Кыргызстана выросла в 13 раз
Защита от мошенников: в КР новые требования для микрофинансовых организаций
Цена золота обновила исторический максимум — $4 тысячи 250 за унцию
Аналитики прогнозируют рост цен на золото до $5 тысяч за унцию в 2026 году
Популярные новости
Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость&nbsp;КР через 2,5 года Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость КР через 2,5 года
Садыр Жапаров и&nbsp;основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в&nbsp;парке &laquo;Ала-Арча&raquo; Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в парке «Ала-Арча»
Президент США не&nbsp;удержался. Он&nbsp;станцевал во&nbsp;время встречи в&nbsp;Малайзии Президент США не удержался. Он станцевал во время встречи в Малайзии
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
Бизнес
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
Почему аисты в&nbsp;Кыргызстане годами выбирают &laquo;квартиры&raquo; на&nbsp;сотовых вышках Почему аисты в Кыргызстане годами выбирают «квартиры» на сотовых вышках
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
28 октября, вторник
14:36
ГКНБ вернул государству 226 гектаров земли в Чуйской области ГКНБ вернул государству 226 гектаров земли в Чуйской об...
14:29
В Бишкеке раскрыт канал сбыта психотропных препаратов — задержана фармацевт
14:16
Огромный кусок ледника Исмоили Сомони откололся в Таджикистане
14:05
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
14:00
Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле