В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране

В Бишкеке состоялось торжественное открытие нового здания Национального банка Кыргызской Республики, расположенного по улице Акиева, 89.

По данным регулятора, строительство длилось два года и завершилось под руководством администрации президента после более чем 20-летнего перерыва. Общая площадь объекта — 22,2 тысячи квадратных метров. Здание состоит из 10 блоков различной высоты и оборудовано современными инженерными системами. В нем созданы 272 рабочих места, соответствующих международным стандартам.

Центральную часть здания украшает стеклянный купол, накрывающий просторный атриум. Архитекторы отмечают, что проект сочетает элементы национального стиля и современные технологии.

Во время церемонии глава государства Садыр Жапаров напомнил, что создание собственной денежно-кредитной системы стало одним из первых шагов независимого Кыргызстана.

«Теперь у нас есть хранилище, способное вместить до 1 тысячи тонн золота. Мы больше не будем держать золото в иностранных банках — наоборот, сможем предлагать такие услуги другим государствам», — заявил он.