Финансовый рекорд: Нацбанк накопил $7,5 миллиарда резервов

В Бишкеке состоялось торжественное открытие нового здания Национального банка Кыргызской Республики. В церемонии принял участие президент Садыр Жапаров.

Как сообщили в Нацбанке, по итогам этого года достигнуты исторические результаты. Объем международных резервов увеличился на 48,4 процента, или на $2 миллиарда 462,5 миллиона, и достиг рекордного уровня — $7 миллиардов 550,6 миллиона. Этот показатель стал максимумом за всю историю страны и, по словам руководства НБ КР, значительно укрепил доверие к национальной экономике.

Кроме того, в сентябре введена в действие новая рыночная ставка — Бишкекская межбанковская ставка (BIR), которая будет служить основой для формирования цен на широкий спектр финансовых инструментов.

По данным регулятора, банковская система остается стабильной:

активы банков выросли на 29,7 процента и достигли 1 триллиона 58,1 миллиарда сомов;

кредитный портфель составил 447 миллиардов сомов, увеличившись на 31 процент;

объем депозитов вырос на 25 процентов — до 741 миллиарда сомов;

финансирование по исламским принципам увеличилось на 70 процентов, до 15 миллиардов сомов.

Отмечается, что активно развивается цифровизация: за девять месяцев 2025-го с помощью QR-кодов проведено 325 миллионов платежей на сумму свыше 551 миллиарда сомов, что в 16 раз больше, чем годом ранее. Комиссии при оплате через мобильные приложения отменены.

Национальный банк также внедряет новые механизмы защиты клиентов — «период охлаждения» при онлайн-кредитовании и самозапрет на получение займов, а также усиливает борьбу с финансовым мошенничеством.

По словам представителей НБ КР, все эти меры направлены на укрепление доверия, ценовой стабильности и безопасности финансовой системы республики.

Садыр Жапаров поздравил руководство и сотрудников Нацбанка с рекордными достижениями.