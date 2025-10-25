12:43
Власть

Новый премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

Новый премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией. Об этом Санаэ Такаити сказала в своем обращении к парламенту.

По словам премьер-министра, она планирует заключить мирный договор с РФ для урегулирования вопроса Курильских островов.

Вновь избранная глава японского правительства признала, что двусторонние отношения переживают сложный период. Но отметила, что политика Японии направлена на решение территориального спора вокруг южных Курильских островов (которые Токио называет «северными территориями») и подписание мирного договора. При этом Санаэ Такаити подчеркнула, что страна будет и впредь критиковать действия России в Украине.

В Кремле прокомментировали ее заявления.

«Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией. Вместе с тем, к нашему сожалению, приходится констатировать, что в настоящий момент страна занимает весьма недружественную позицию в отношении РФ, присоединилась ко всем незаконным санкциям и ограничениям в адрес нашего государства», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
