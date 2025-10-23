В администрации президента прошла акция «23 минуты в поддержку снежного барса»

Сотрудники администрации президента приняли участие в акции «23 минуты в поддержку снежного барса», приуроченной к Международному дню снежного барса. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов и специальный представитель президента по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов на 2023–2027 годы Динара Кемелова.

Акция символизирует приверженность Кыргызстана принципам устойчивого развития и бережного отношения к природе. Участники прошли символическую прогулку, подчеркнув, что защита снежного барса означает сохранение природного баланса и вдохновения для будущих поколений.

Администрация президента призвала жителей Кыргызстана и друзей страны по всему миру посвятить 23 минуты движению — прогулке, пробежке или любому активному действию — в честь хранителя гор и символа гармонии между человеком и природой.