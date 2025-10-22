10:08
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Киев согласен на снятие санкций с России ради мира: вариант мирного плана

Киев согласен на снятие санкций с России ради мира. Об этом сообщает Bloomberg. Источники агентства сообщили, что Украина и Европа разрабатывают мирный план из 12 пунктов, один из которых подразумевает постепенное снятие санкций с РФ.

При этом около $300 миллиардов замороженных резервов Центробанка РФ будут возвращены Москве только тогда, когда она согласится внести вклад в послевоенное восстановление Украины. Санкции могут быть возобновлены, если Россия снова нападет на страну, говорится в плане.

По данным Bloomberg, план подразумевает прекращение огня, отказ от какого-либо продвижения на фронте, возвращение в Украину всех депортированных детей и обмен пленными. После этого Киев должен получить гарантии безопасности и средства на устранение нанесенного войной ущерба, а также возможность скорейшего вступления в Евросоюз.

В другом пункте говорится, что Москва и Киев начнут переговоры об управлении оккупированными территориями, при этом ни Европа, ни Киев юридически не признают их российскими.

Предполагается, что следить за выполнением плана должен будет совет во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что детали плана сейчас дорабатываются и могут измениться.

При этом Reuters сообщил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пока не планируется.

Сам глава Белого дома позже сказал, что встреча с президентом России не отменена, но он не хочет проводить встречу ради встречи.

«...Я не хочу, чтобы встреча прошла впустую. Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что получится. Но мы заключили все эти замечательные сделки, великие мирные соглашения. Это все мирные сделки, соглашения — прочные соглашения, каждое из них. Я сказал: остановитесь на линии фронта. И все возвращаются домой, берут отдых, потому что есть две страны, которые убивают друг друга, которые теряют 5-7 тысяч солдат в неделю. Итак, посмотрим, что произойдет. Мы еще не приняли окончательного решения», — прокомментировал Трамп.
