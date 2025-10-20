12:42
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Глава кабмина потребовал от чиновников полного нейтралитета на выборах

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев обратился к чиновникам с жестким заявлением. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Не вмешивайтесь в выборы! Если кто-то хочет помочь своим близким на выборах, пусть сначала сдаст должность, а потом участвует в избирательном процессе», — сказал Адылбек Касымалиев.

Заявление прозвучало на фоне начавшейся активной фазы предвыборной кампании. По словам главы кабмина, поступают сигналы о случаях возможного административного вмешательства со стороны отдельных чиновников.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что любое использование служебного положения в пользу кандидатов будет рассматриваться как нарушение закона, и предупредил, что за подобные действия последует строгая ответственность. По его словам, в отдельных регионах уже поступают сигналы о нарушениях — о случаях, когда айыл окмоту, акимы, губернаторы или министры якобы дают указания на местах, связанные с выборами.

Глава кабмина также призвал всех госслужащих соблюдать политический нейтралитет и обеспечить честные и прозрачные выборы в Кыргызстане.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347756/
просмотров: 453
Версия для печати
Материалы по теме
В Узгене начали строить больницу стоимостью 1,35 миллиарда сомов на 380 коек
Председатель кабмина вручил награды за вклад в реформу выборов в Кыргызстане
В кабмине обсудили стабильность поставок топлива на внутренний рынок Кыргызстана
Кабмин перевел операции с драгоценными металлами и камнями в цифровой формат
Кабмин расширил льготы при ввозе спецтоваров для людей с инвалидностью
Рост пособий и бюджет в 23 миллиарда сомов. В КР отметили столетие Минтруда
Президент освободил брата певца Бека Борбиева от должности генконсула в Чикаго
В Кыргызстане начато строительство первого базальтового завода
Выборы-2025. К охране порядка привлекут более 10 тысяч сотрудников милиции
Выборы-2025. Кому могут отказать в регистрации, рассказали в ЦИК
Популярные новости
Ташиев подарил жителю Чуйской области четырехкомнатный дом Ташиев подарил жителю Чуйской области четырехкомнатный дом
В&nbsp;черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44&nbsp;строительные компании В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;13-17 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 октября
Мэр Оша обвинил двух экс-депутатов в&nbsp;неуплате 14&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;аренду Мэр Оша обвинил двух экс-депутатов в неуплате 14 миллионов сомов за аренду
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
20 октября, понедельник
12:39
Темпы перевода угольных котельных на тепловые насосы отстают от планов Темпы перевода угольных котельных на тепловые насосы от...
12:20
В аэропорту Гонконга самолет выкатился с полосы, столкнулся с авто и упал в море
12:15
Выявлены грубые нарушения при строительстве жилого комплекса «Мадина резиденс»
12:08
За езду на пастбищных землях водителям эндуро-мотоциклов наложены штрафы
12:05
«Бишкектеплоэнерго»: Оборудование на старте, готовы дать тепло