Глава кабмина потребовал от чиновников полного нейтралитета на выборах

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев обратился к чиновникам с жестким заявлением. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Не вмешивайтесь в выборы! Если кто-то хочет помочь своим близким на выборах, пусть сначала сдаст должность, а потом участвует в избирательном процессе», — сказал Адылбек Касымалиев.

Заявление прозвучало на фоне начавшейся активной фазы предвыборной кампании. По словам главы кабмина, поступают сигналы о случаях возможного административного вмешательства со стороны отдельных чиновников.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что любое использование служебного положения в пользу кандидатов будет рассматриваться как нарушение закона, и предупредил, что за подобные действия последует строгая ответственность. По его словам, в отдельных регионах уже поступают сигналы о нарушениях — о случаях, когда айыл окмоту, акимы, губернаторы или министры якобы дают указания на местах, связанные с выборами.

Глава кабмина также призвал всех госслужащих соблюдать политический нейтралитет и обеспечить честные и прозрачные выборы в Кыргызстане.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.





