17:06
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Власть

Ташиев подарил жителю Чуйской области трехкомнатный дом

Фото пресс-центра ГКНБ КР

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил ключи от трехкомнатного дома Мирбеку Кадыралиеву, 42-летнему жителю села Кайынды Кеминского района Чуйской области. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Как отмечается, в 2024 году будучи водителем большегрузного автотранспорта из-за несчастного случая при ремонте транспорта Мирбек Кадыралиев лишился одной руки и возможности работать.  У него трое детей, семья проживала в съемной квартире. Для получения пенсии в качестве помощи от государства не хватало трудового стажа.

Мирбек Кадыралиев 25 августа обратился к президенту и главе ГКНБ через социальную сеть Facebook с просьбой о помощи.

Как отметили в ведомстве, в течение двух дней на основании личного поручения Садыра Жапарова началось строительство нового трехкомнатного дома. Его построили за месяц и передали семье Кадыралиевых.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347673/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета руководителей спецслужб СНГ
Камчыбек Ташиев: За махинации на выборах наказание будет жестким. «Своих» нет
Камчыбек Ташиев подарил семье с десятью детьми дом
Камчыбек Ташиев подарил квартиру матери-одиночке с семью детьми
ГКНБ: более 20 сотрудников госорганов причастны к коррупции на пункте «Чалдовар»
Камчыбек Ташиев принял участие в форуме безопасности в Баку
Глава ГКНБ о том, кто предложил переименовать Джалал-Абад и перенесут ли столицу
На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
За тройню. Камчыбек Ташиев подарил молодой матери трехкомнатную квартиру в Оше
В Токмаке дети сыграли в футбол с Камчыбеком Ташиевым на новом поле
Популярные новости
В&nbsp;черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44&nbsp;строительные компании В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании
В&nbsp;России фигурантами дела о&nbsp;захвате власти стали известные политики и&nbsp;бизнесмены В России фигурантами дела о захвате власти стали известные политики и бизнесмены
&laquo;Исчезли волосы&raquo;: Трамп недоволен своей фотографией на&nbsp;обложке журнала Time «Исчезли волосы»: Трамп недоволен своей фотографией на обложке журнала Time
Кыргызстан планирует отозвать ратификацию протокола ООН об&nbsp;отмене смертной казни Кыргызстан планирует отозвать ратификацию протокола ООН об отмене смертной казни
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
18 октября, суббота
16:49
Ташиев подарил жителю Чуйской области трехкомнатный дом Ташиев подарил жителю Чуйской области трехкомнатный дом...
16:44
Сомнительные связи. Брат короля Британии не будет использовать титул герцога
16:23
В Кыргызстане расширили понятие профессиональных образовательных организаций
16:05
Состоялась премьера документального фильма о Виктории Бекхэм
15:42
Льготные кредиты снова доступны для граждан — Фонд развития предпринимательства