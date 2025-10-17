«Томагавки» для Украины: Трамп заявил, что ракет много, но они нужны самим США

«Нам тоже нужны «Томагавки» для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать нашу страну. Они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные. Они очень хорошие. Но они нам тоже нужны. Я не знаю, что мы можем с этим сделать», — заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Он также сказал, что спросил президента РФ насчет «Томагавков».

«Я сказал Путину: «Вы не возражаете, если я дам вашим противникам несколько тысяч «Томагавков»? Ему эта идея не понравилась», — рассказал Дональд Трамп.

По словам лидера Соединенных Штатов, ракеты «Томагавк» нужны им самим — запасы нельзя опустошать поставками Украине. Он добавил, что Европа хочет положить конец войне, но у них не получается.

Дональд Трамп также допустил, что США не придется ужесточать санкции против России.

Сегодня в Вашингтоне запланирована встреча главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее предполагалось, что одной из тем их разговора будет поставка Киеву крылатых ракет «Томагавк».

Помощник главы России Юрий Ушаков в свою очередь заявил: Владимир Путин в телефонном разговоре предупредил Дональда Трампа, что поставка ракет Киеву нанесет существенный ущерб отношениям РФ и США, не говоря уже о перспективах урегулирования в Украине.

Ранее американский лидер заявлял, что Вашингтон передаст Киеву дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк», если конфликт вокруг Украины не удастся урегулировать.