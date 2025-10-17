10:57
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

«Томагавки» для Украины: Трамп заявил, что ракет много, но они нужны самим США

«Нам тоже нужны «Томагавки» для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать нашу страну. Они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные. Они очень хорошие. Но они нам тоже нужны. Я не знаю, что мы можем с этим сделать», — заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Он также сказал, что спросил президента РФ насчет «Томагавков».

«Я сказал Путину: «Вы не возражаете, если я дам вашим противникам несколько тысяч «Томагавков»? Ему эта идея не понравилась», — рассказал Дональд Трамп.

По словам лидера Соединенных Штатов, ракеты «Томагавк» нужны им самим — запасы нельзя опустошать поставками Украине. Он добавил, что Европа хочет положить конец войне, но у них не получается.

Дональд Трамп также допустил, что США не придется ужесточать санкции против России.

Сегодня в Вашингтоне запланирована встреча главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее предполагалось, что одной из тем их разговора будет поставка Киеву крылатых ракет «Томагавк».

Помощник главы России Юрий Ушаков в свою очередь заявил: Владимир Путин в телефонном разговоре предупредил Дональда Трампа, что поставка ракет Киеву нанесет существенный ущерб отношениям РФ и США, не говоря уже о перспективах урегулирования в Украине.

Ранее американский лидер заявлял, что Вашингтон передаст Киеву дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк», если конфликт вокруг Украины не удастся урегулировать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347470/
просмотров: 572
Версия для печати
Материалы по теме
Запрет на импорт нефти и газа из России с 2026 года поддержали в Европарламенте
Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии
Дональд Трамп заявил, что Украина намерена перейти в наступление
В США анонсировали важное объявление, связанное с оружием для Украины
Путин и Уиткофф говорили на встрече пять часов вместо 15-20 минут — Трамп
США передадут Киеву ракеты Tomahawk, если конфликт не удастся урегулировать
Макрон угрожает России расплатой в случае отказа от переговоров с Киевом
Война в Украине отравляет природу и негативно влияет на мировой климат — IGGAW
Меркель возложила ответственность за войну в Украине на Польшу и страны Балтии
США предоставят Украине разведывательные данные для ударов вглубь России — СМИ
Популярные новости
В&nbsp;черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44&nbsp;строительные компании В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании
В&nbsp;России фигурантами дела о&nbsp;захвате власти стали известные политики и&nbsp;бизнесмены В России фигурантами дела о захвате власти стали известные политики и бизнесмены
У&nbsp;детей Шавката Мирзиеева пропал любимый кот: искали всем Instagram У детей Шавката Мирзиеева пропал любимый кот: искали всем Instagram
В&nbsp;Кеминском районе приостановлено незаконное строительство зоны отдыха В Кеминском районе приостановлено незаконное строительство зоны отдыха
Бизнес
Криптовалюта теперь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Криптовалюта теперь в «Мой О!»
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
Как номер телефона может стать вашим личным брендом Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
17 октября, пятница
10:56
Как власти Бишкека борются со смогом: озеленение, газификация и запрет на уголь Как власти Бишкека борются со смогом: озеленение, газиф...
10:50
Запрет на импорт нефти и газа из России с 2026 года поддержали в Европарламенте
10:38
80-летие ФАО. В Кыргызстане выпустили юбилейную серию почтовых марок
10:37
Цифровой контроль за мигрантами распространят на всю Россию
10:17
Moody’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана на уровне B3