В Кыргызстане обновили закон о наградном оружии: вручать смогут больше ведомств

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Закон «Об оружии», которые уточняют порядок награждения именным оружием. Теперь официально определено, какие виды оружия считаются наградными — это кортик, короткий меч, сабля, охотничье оружие и пистолеты.

Именное оружие может вручаться:

офицерам Вооруженных сил, силовых и военизированных ведомств, отличившимся при исполнении службы;

государственным и общественным деятелям Кыргызстана и других стран — за особый вклад в развитие государственности и укрепление безопасности.

Согласно закону, награждение именным оружием один раз производится по распоряжению председателя Жогорку Кенеша с согласия Координационного совета, а повторное награждение — по указу президента.

Кроме того, право награждать кортиками и саблями получили руководители силовых структур и военизированных органов страны.

Закон вступает в силу через десять дней.