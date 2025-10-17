11:14
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Власть

В Кыргызстане обновили закон о наградном оружии: вручать смогут больше ведомств

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Закон «Об оружии», которые уточняют порядок награждения именным оружием. Теперь официально определено, какие виды оружия считаются наградными — это кортик, короткий меч, сабля, охотничье оружие и пистолеты.

Именное оружие может вручаться:

  • офицерам Вооруженных сил, силовых и военизированных ведомств, отличившимся при исполнении службы;
  • государственным и общественным деятелям Кыргызстана и других стран — за особый вклад в развитие государственности и укрепление безопасности.

Согласно закону, награждение именным оружием один раз производится по распоряжению председателя Жогорку Кенеша с согласия Координационного совета, а повторное награждение — по указу президента.

Кроме того, право награждать кортиками и саблями получили руководители силовых структур и военизированных органов страны.

Закон вступает в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347505/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане введут электронные браслеты для агрессоров в семье
Количество камер наблюдения в Кыргызстане планируют довести до 20 тысяч
В США анонсировали важное объявление, связанное с оружием для Украины
Кабмин временно сможет управлять бюджетными расходами самостоятельно
Президент изменил порядок вручения премии «Мейкин» в области журналистики
Садыр Жапаров принял посла Швейцарии Сироко Мессерли
Садыр Жапаров принял посла Германии Монику Ленхард
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
Садыр Жапаров отметил эффективность интеграционных механизмов в рамках СНГ
В Кыргызстане уточнили правила контроля за оружием и боеприпасами
Популярные новости
В&nbsp;черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44&nbsp;строительные компании В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании
В&nbsp;России фигурантами дела о&nbsp;захвате власти стали известные политики и&nbsp;бизнесмены В России фигурантами дела о захвате власти стали известные политики и бизнесмены
У&nbsp;детей Шавката Мирзиеева пропал любимый кот: искали всем Instagram У детей Шавката Мирзиеева пропал любимый кот: искали всем Instagram
В&nbsp;Кеминском районе приостановлено незаконное строительство зоны отдыха В Кеминском районе приостановлено незаконное строительство зоны отдыха
Бизнес
Криптовалюта теперь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Криптовалюта теперь в «Мой О!»
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
Как номер телефона может стать вашим личным брендом Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
17 октября, пятница
11:08
Получают $150 в день, но работать некому. Эксперт о нехватке горных гидов Получают $150 в день, но работать некому. Эксперт о нех...
11:08
Прибыль «Кыргызнефтегаза» выросла, но аудит выявил нарушения
11:05
Кабмин расширил льготы при ввозе спецтоваров для людей с инвалидностью
11:04
В Кыргызстане обновили закон о наградном оружии: вручать смогут больше ведомств
11:02
В Кыргызстане введут электронные браслеты для агрессоров в семье