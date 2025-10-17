В Кыргызстане обновили закон о наградном оружии: вручать смогут больше ведомств

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Закон «Об оружии», которые уточняют порядок награждения именным оружием. Теперь официально определено, какие виды оружия считаются наградными — это кортик, короткий меч, сабля, охотничье оружие и пистолеты.
Именное оружие может вручаться:
- офицерам Вооруженных сил, силовых и военизированных ведомств, отличившимся при исполнении службы;
- государственным и общественным деятелям Кыргызстана и других стран — за особый вклад в развитие государственности и укрепление безопасности.
Согласно закону, награждение именным оружием один раз производится по распоряжению председателя Жогорку Кенеша с согласия Координационного совета, а повторное награждение — по указу президента.
Кроме того, право награждать кортиками и саблями получили руководители силовых структур и военизированных органов страны.
Закон вступает в силу через десять дней.