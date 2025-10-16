Миграционную политику на 2026-2030 годы утвердил президент России

Президент Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы. Указ опубликовали на официальном сайте Кремля.

Ключевыми задачами миграционной политики на ближайшие пять лет станут сокращение числа нелегальных мигрантов и снижение уровня преступлений, совершаемых ими.

Документ предусматривает ужесточение требований к пребыванию в стране иностранцев, не интегрирующихся в российское общество. Главное из концепции:

будет сокращено число незаконно находящихся и трудящихся на территории РФ иностранцев;

власти ограничат пребывание в РФ членов семей мигрантов, которые не работают и не учатся;

число детей иностранцев, не посещающих школы, должно снизиться;

государство будет принимать меры против формирования этнических анклавов и маргинализации мигрантов;

внедрение IT-решений и систем биометрии станет основой госконтроля в сфере миграции;

формирование цифрового профиля иностранца, въезжающего и находящегося на территории РФ;

повышение ответственности работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранцев, и усиление контроля за соблюдением требований трудового законодательства работодателями;

работодатели получат обязанность по правовому сопровождению приезжающих трудовых мигрантов;

содействие успешному освоению иностранцами русского языка;

увеличится доля иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования;