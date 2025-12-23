Ежегодно звание «Почетный гражданин Бишкека» будут получать 12 человек вместо восьми. Соответствующее постановление столичного кенеша принято сегодня на очередной сессии.

Отметим, что согласно положению основаниями для присвоения лицу звания «Почетный гражданин города Бишкек» являются:

многолетняя эффективная благотворительная, меценатская деятельность;

совершение мужественных поступков во благо жителей Бишкека;

получившие широкое признание у жителей Бишкека заслуги в области государственной, муниципальной, политической, научной, культурной, хозяйственной, общественной или иной деятельности с выдающимися результатами для Кыргызской Республики и Бишкека;

долговременная, устойчивая и широкая известность среди жителей города в результате плодотворной деятельности в системе (организациях и учреждениях) городской структуры не менее 15 лет и лица, проработавшие мэром города, председателем Бишкекского городского кенеша, а также депутаты Бишкекского городского Кенеша, избиравшиеся не менее трех созывов.

Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин города Бишкек» могут вносить депутаты БГК, мэрия, территориальные органы местного самоуправления, а также организации, общественные объединения и отдельные граждане в виде обращения.

Звание присваивается на сессии БГК раз в год ко Дню города.

В 2025-м почетными гражданами Бишкека стали 13 человек.