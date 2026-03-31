В Бишкеке обновили порядок выкупа земли, предоставленной под стройку многоэтажек

Депутаты столичного кенеша одобрили изменения в постановление БГК «Об утверждении положения о порядке выкупа земельных участков, ранее предоставленных во временное (срочное) пользование на условиях аренды под проектирование и строительство многоквартирных домов в городе Бишкеке».

По данным мэрии, в связи с принятием новой редакции Земельного кодекса КР возникла необходимость актуализации муниципальной нормативной правовой базы в сфере земельных отношений.

Читайте по теме
За участки с домами, построенными 15 лет назад, тоже взимается аренда — мэрия

Действующее положение о порядке выкупа земельных участков, ранее предоставленных во временное (срочное) пользование на условиях аренды под проектирование и строительство многоквартирных домов в городе Бишкеке, утвержденное постановлением БГК от 14 января 2020 года № 139, содержит устаревшие нормы, ссылки на прежнюю редакцию кодекса и не учитывает новые подходы к регулированию вопросов выкупа земельных участков.

Кроме того, анализ правоприменительной практики показал необходимость введения дополнительных гарантий исполнения обязательств арендаторами при выкупе земельных участков.

В этих целях проектом предусматривается:

  • обязательное наличие договора о залоге как основания для выкупа;
  • возможность альтернативной формы выкупа путем передачи в муниципальную собственность 10 процентов жилых помещений в построенных многоквартирных домах;
  • утверждение методики расчета выкупной стоимости земельных участков;
  • оптимизация межведомственного взаимодействия при рассмотрении заявлений о выкупе, включая исключение избыточных процедур (градостроительных заключений в случаях, когда они не требуются).

Утвержденные изменения позволят:

  • обеспечить прозрачность процедур выкупа;
  • сократить сроки рассмотрения заявлений;
  • увеличить поступления в бюджет Бишкека;
  • пополнить муниципальный жилищный фонд.
Материалы по теме
В госсобственность передали 50 гектаров в Южной планировочной зоне Бишкека
Тариф повысили. Почасовую оплату парковок в Бишкеке утвердил горкенеш
В Бишкеке просят не переименовывать улицу Масалиева
В муниципальных квартирах живут лица, не имеющие отношения к мэрии — депутат БГК
Около 4 тысяч граждан стоит в очереди на улучшение жилищных условий в Бишкеке
Городской кенеш утвердил бюджет Бишкека на 2026 год
Дом художника останется в муниципальной собственности — мэр Бишкека
Дом художника в Бишкеке стоит в охранной зоне, где строить нельзя — эксперт
Пеньки и тонкие саженцы. Как мэрия благоустраивает столицу Кыргызстана
Почти 69 процентов тепловых сетей в Бишкеке физически изношено
