Это не месть. Депутат БГК о критике главы муниципальной инспекции

Депутат Бишкекского городского кенеша Казыбек Эргешов прокомментировал 24.kg критику главы муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова.

«Меня хотят заставить называть черное белым, а белое черным. Но вчера на сессии БГК я выступил так, как есть на самом деле. У Мирлана Таалайбекова был отчет о проделанной работе, и я требовал работу, которую он должен делать. На сегодня ее нет. А сейчас все пишут, что это месть с моей стороны, но это не так», — сказал нардеп.

Напомним, в июле 2024 года депутата БГК Казыбека Эргешова оштрафовали на 20 тысяч сомов за незаконную тонировку. Его остановил Мирлан Таалайбеков, будучи пресс-секретарем Управления патрульной службы милиции.

«Это было больше года назад, в прошлом созыве БГК. Я тогда оплатил штраф, снял тонировку, а позже оплатил разрешение на нее. А на следующих выборах я снова прошел — мне доверяют, потому что я сделал очень много работы. Это не месть, я просто выполняю свою работу. Я сразу сказал, что никакой личной неприязни нет, чисто по работе вопросы. Или мне теперь молчать, даже если он не выполняет свои обязанности?» — добавил Казыбек Эргешов.

Напомним, вчера он раскритиковал деятельность главы муниципальной инспекции и уточнил, законно ли назначение исполняющим обязанности ее начальника не из резерва кадров.

Сегодня мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заступился за Мирлана Таалайбекова. «Казыбек Эргешов — депутат трех созывов. А что он сделал для города? Конечно, легко просто говорить, критиковать. Я бы ответил, что муниципальная инспекция за три месяца под руководством Мирлана Таалайбекова сделала очень много», — сказал градоначальник.

«Я депутат четырех созывов, почетный гражданин. Это о чем-то говорит. И потом, депутаты не обязаны отчитываться перед мэром, они должны утверждать бюджет города, социально-экономическую программу развития столицы, доносить проблемы горожан и контролировать работу городских служб. О проделанной мною работе я могу долго говорить, и часа не хватит», — подчеркнул Казыбек Эргешов.