Общество

После критики в БГК. Мэр Бишкека заступился за Мирлана Таалайбекова (Царикаева)

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заступился за главу муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова. Он прокомментировал выступление на сессии Бишкекского городского кенеша отдельных депутатов, отвечая на вопросы в эфире «Биринчи радио».

«Казыбек Эргешов — депутат трех созывов. А что он сделал для города? Конечно, легко просто говорить, критиковать. Я бы ответил, что муниципальная инспекция за три месяца под руководством Мирлана Таалайбекова сделала очень много. Вы же знаете, какой бардак был на Орто-Сайском, Аламединском и Ошском рынках», — сказал градоначальник.

Накануне депутат БГК Казыбек Эргешов предложил на сессии горкенеша проверить законность назначения Мирлана Таалайбекова на должность главы муниципальной инспекции. Он раскритиковал деятельность чиновника и уточнил, законно ли назначение исполняющим обязанности начальника не из резерва кадров.

Напомним, в июле 2024 года депутата БГК Казыбека Эргешова оштрафовали на 20 тысяч сомов за незаконную тонировку. Его остановил Мирлан Таалайбеков, будучи пресс-секретарем управления Патрульной службы милиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346399/
