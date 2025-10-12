Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР

Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей Кыргызстана. Об этом он заявил на встрече с директорами местных школ.

Глава ГКНБ отметил, что в 2026 году Манас получит статус третьего города республиканского значения после Бишкека и Оша. Он считает, что переименование Джалал-Абада было стратегически правильным решением, учитывая его перспективное развитие и растущее значение для страны.

«Некоторые политики говорили, что Манас станет столицей КР. Если мы будем достойны этого, почему бы и нет? Время покажет. Но для этого нужно подготовить город и народ, психологически быть готовыми. Нелегко быть столицей: городу выделяются большие средства, нужно преобразовать его, сделать современным», — сказал Камчыбек Ташиев.

По его словам, в городе активно ведутся строительные и инфраструктурные работы, направленные на развитие, и Манас должен стать одним из самых современных и развитых городов Кыргызстана.