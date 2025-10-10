Завершился рабочий визит Садыра Жапарова в Таджикистан

Завершился рабочий визит Садыра Жапарова в Республику Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В первый день визита Садыр Жапаров провел встречу в формате тет-а-тет с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки между странами, а также перспективы дальнейшего взаимодействия в различных сферах.

Далее лидеры приняли участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия». Президент подчеркнул, что государства Центральной Азии и РФ остаются ключевыми партнерами Кыргызстана, и данный формат является важным инструментом для углубления всестороннего сотрудничества.

После чего в честь высоких гостей устроили прием от имени Эмомали Рахмона. Перед этим лидеры стран прогулялись по правительственной резиденции.

Во второй день визита Садыр Жапаров выступил на заседании Совета глав государств СНГ. Он акцентировал внимание на устойчивом укреплении социально-экономического положения в странах Содружества. Это демонстрируют стабильный рост ключевых макроэкономических показателей, развитие инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности региона.

После заседания в узком составе главы государств продолжили встречу в расширенном составе, по итогам которой подписан пакет документов.

Завершив рабочий визит в Таджикистан, Садыр Жапаров вернулся в Бишкек.