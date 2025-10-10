14:30
После переговоров Путина и Алиева. Освобожден директор «Sputnik Азербайджан»

В Баку освободили исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Известно, что российская сторона также освободила одного из задержанных на территории РФ граждан Азербайджана. Информацию подтвердил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков.

Фото СМИ. В Баку освободили исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых

По его словам, это стало результатом переговоров на уровне помощников президентов, а решение об освобождении было принято накануне встречи президентов РФ и Азербайджана, которая состоялась 9 октября.

Игорь Картавых и еще ряд сотрудников «Sputnik Азербайджан» были задержаны в конце июня. Большинство из них были отпущены под подписку о невыезде, а Картавых и шеф-редактора издания Евгения Белоусова отправили под арест.

Ряд азербайджанских СМИ тогда сообщили о задержании «двух агентов ФСБ России», работавших под прикрытием. Российская сторона эти обвинения отрицала.

В МИА «Россия сегодня» уточнили, что Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.

Напомним, вчера после долгого перерыва и напряженности состоялась встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева. Они встретились в преддверии саммита глав СНГ, который проходит сегодня в Душанбе.
