На реконструкцию Ботанического сада в Бишкеке требуется 340 миллионов сомов

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев посетил Ботанический сад имени Э. Гареева в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе кабмине.
Он ознакомился с состоянием территории и инфраструктуры сада. Сотрудники рассказали о проделанной работе, текущих проблемах и необходимых мерах для сохранения и модернизации объекта.
Адылбек Касымалиев подчеркнул, что Ботанический сад важен не только как зона отдыха для горожан, но и как ключевая научная база республики. Он назвал сохранение и развитие сада стратегической инвестицией в науку и экологическую безопасность.
Глава кабмина поручил профильным госорганам проработать вопрос финансирования реконструкции с учетом поэтапной реализации проекта.