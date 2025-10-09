16:31
На реконструкцию Ботанического сада в Бишкеке требуется 340 миллионов сомов

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев посетил Ботанический сад имени Э. Гареева в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе кабмине.

Он ознакомился с состоянием территории и инфраструктуры сада. Сотрудники рассказали о проделанной работе, текущих проблемах и необходимых мерах для сохранения и модернизации объекта.

По итогам осмотра заявили, что для полной реконструкции требуется около 340 миллионов сомов. Планируется реставрация дорожек, благоустройство пешеходных зон, восстановление систем полива и дренажа, пополнение дендрологического фонда редкими и исчезающими видами растений.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что Ботанический сад важен не только как зона отдыха для горожан, но и как ключевая научная база республики. Он назвал сохранение и развитие сада стратегической инвестицией в науку и экологическую безопасность.

Глава кабмина поручил профильным госорганам проработать вопрос финансирования реконструкции с учетом поэтапной реализации проекта.
