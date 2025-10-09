Кыргызстан поддерживает процесс урегулирования ситуации в секторе Газа

Кыргызская Республика вновь заявляет о своей приверженности принципам международного права и мирным инициативам на Ближнем Востоке, сообщает пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, мирная инициатива лидера США Дональда Трампа, а также дипломатические усилия Египта, Катара и Турции заслуживают поддержки мирового сообщества.

Аскат Алагозов подчеркнул, что Кыргызстан последовательно выступает за справедливый и устойчивый мир в регионе.

Отметим, ранее глава государства Садыр Жапаров уже публично высказался по этой теме — на конференции ООН он потребовал «остановить геноцид в отношении палестинцев» и призвал к международному судебному расследованию конфликта в секторе Газа.