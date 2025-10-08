В ЦИК рассказали о досрочных выборах депутатов и продемонстрировали оборудование

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров провел пресс-конференцию, где рассказал о предстоящих досрочных выборах.

Также журналистам показали оборудование, которое будет использоваться в день выборов, и рассказали, как будет проходить процесс голосования.

«Эти выборы пройдут по абсолютно новой системе. Страна будет поделена на 30 округов. Из каждого округа в парламент придут три депутата. Таким образом мы добьемся представленности всех регионов нашей страны. Как показывает практика, раньше были случаи, когда с одного небольшого района в парламенте нашей страны находились более 10 депутатов. В то же время некоторые города и районы не были представлены», — сказал глава ЦИК.

При этом представленность лиц одного пола не будет превышать двух человек. То есть из одного округа депутатами станут либо две женщины и один мужчина, либо двое мужчин и одна женщина, пояснил Тынчтык Шайназаров.