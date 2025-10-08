Внешнее управление в Газе: ХАМАС требует гарантий вывода войск Израиля

ХАМАС потребовал международных гарантий прекращения военных действий и вывода израильских войск из сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на руководство палестинского движения.

Фото СМИ. На фоне переговоров в Египте в Израиле вспоминают жертв атаки ХАМАС 7 октября 2023 года

Отмечается, что ХАМАС на переговорах в Египте настаивает на том, чтобы связать поэтапное освобождение заложников с выводом израильских войск из Газы.

Axios со ссылкой на два осведомленных источника информирует, что американский президент Дональд Трамп провел встречу со своими посланниками по урегулированию конфликта в секторе Газа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во встрече также участвовали вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

«Уиткофф и Кушнер проинформировали участников встречи о статусе непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС, которые начались в понедельник, а также о последних сообщениях, которые они получили от египетских, катарских и турецких посредников», — говорится в материале.

Уточняется, что в течение последних суток переговоры носили технический характер и были нацелены на обозначение спорных моментов, решение которых должно быть достигнуто в ходе визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Египет 7 октября.

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте начались непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.