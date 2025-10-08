10:37
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Власть

Внешнее управление в Газе: ХАМАС требует гарантий вывода войск Израиля

ХАМАС потребовал международных гарантий прекращения военных действий и вывода израильских войск из сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на руководство палестинского движения.

СМИ
Фото СМИ. На фоне переговоров в Египте в Израиле вспоминают жертв атаки ХАМАС 7 октября 2023 года

Отмечается, что ХАМАС на переговорах в Египте настаивает на том, чтобы связать поэтапное освобождение заложников с выводом израильских войск из Газы.

Axios со ссылкой на два осведомленных источника информирует, что американский президент Дональд Трамп провел встречу со своими посланниками по урегулированию конфликта в секторе Газа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во встрече также участвовали вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

«Уиткофф и Кушнер проинформировали участников встречи о статусе непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС, которые начались в понедельник, а также о последних сообщениях, которые они получили от египетских, катарских и турецких посредников», — говорится в материале.

Уточняется, что в течение последних суток переговоры носили технический характер и были нацелены на обозначение спорных моментов, решение которых должно быть достигнуто в ходе визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Египет 7 октября.

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте начались непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346372/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
Внешнее управление в Газе: переговоры в Египте проходят в «позитивной атмосфере»
Внешнее управление в Газе: освобождение заложников стороны обсудят в Египте
ХАМАС заявил о готовности освободить всех израильских заложников
Трамп заявил, что дает ХАМАС последний шанс на сделку с Израилем
США озвучили план урегулирования в Газе с временным внешним управлением
Экс-премьер Англии хочет возглавить переходное международное правительство Газы
Мы требуем остановить геноцид в отношении палестинцев, заявил президент КР в ООН
Я скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и Илон Маск помирились
Израиль начал новую войну?
Израиль призвал население Газы покинуть город и анонсировал мощную атаку
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 3&nbsp;октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 сентября — 3 октября
Президент КР&nbsp;открыл новое здание Главного управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку
Меркель возложила ответственность за&nbsp;войну в&nbsp;Украине на&nbsp;Польшу и&nbsp;страны Балтии Меркель возложила ответственность за войну в Украине на Польшу и страны Балтии
Садыр Жапаров: Судьбу смертной казни решит народ Садыр Жапаров: Судьбу смертной казни решит народ
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
8 октября, среда
10:37
Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
10:24
Дело «Клоопа». Адвокаты осужденных обжаловали обвинительный приговор
10:15
Сколько получили пострадавшие в ДТП, рассказали в Госстраховой организации
10:14
После критики в БГК. Мэр Бишкека заступился за Мирлана Таалайбекова (Царикаева)
10:08
В Кыргызстане пройдут Дни культуры России