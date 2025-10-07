12:37
Власть

Депутаты хотят проверить законность назначения главы муниципальной инспекции

Депутат Бишкекского городского кенеша Казыбек Эргешов предложил на сессии БГК проверить законность назначения Мирлана Таалайбекова на должность главы муниципальной инспекции.

Нардеп раскритиковал деятельность чиновника и уточнил, законно ли назначение исполняющим обязанности начальника не из резерва кадров.

Представители городской прокуратуры заметили, что какой-либо проверки относительно назначения Мирлана Таалайбекова не проводилось. Но если депутаты БГК обратятся с соответствующим заявлением, то его рассмотрят.

«Давайте направим запрос. Из солдата сразу в генералы... Я не могу понять. Поэтому работа и не проводится, нет опыта. Работа муниципальной инспекции идет на спад, цифры говорят сами за себя. Отчет за 2025 год я бы предложил оценить на уровне единицы, даже не «неудовлетворительно». Он не знает и не понимает смысла», — сказал Казыбек Эргешов.

Напомним, в июле 2024 года депутата БГК Казыбека Эргешова оштрафовали на 20 тысяч сомов за незаконную тонировку. Его остановил Мирлан Таалайбеков, будучи пресс-секретарем Управления патрульной службы милиции.
