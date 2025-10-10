12:54
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Общество

В Оше откроют ночной приют для граждан без постоянного места жительства

На сессии Ошского городского кенеша рассмотрен вопрос о создании муниципального учреждения «Ночной приют для граждан без постоянного места жительства». Депутаты поддержали проект.

По словам вице-мэра города Салтанат Амановой, в приюте смогут временно проживать от 50 до 70 человек.

«Если вы поддержите этот пилотный проект, мы начнем проводить с проживающими реабилитационные мероприятия», — сказала она.

Ранее горкенеш выделял на эти цели 300 тысяч сомов, и помощь в основном оказывалась только в зимний период.

Бюджет нового приюта составит 2,7 миллиона сомов, однако депутаты отметили, что этих средств может быть недостаточно.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346722/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Это не месть. Депутат БГК о критике главы муниципальной инспекции
Мэрия Бишкека передаст Минздраву две машины и кислородные концентраторы
Бишкекский горкенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки
Ош делится опытом: в городе побывала делегация из Каракола
Депутаты хотят проверить законность назначения главы муниципальной инспекции
Стоит как в цирке. Депутат поспорил с главой муниципальной инспекции Бишкека
В Оше введены в эксплуатацию четыре новых водохранилища
Для кыргызов флаг не просто символ, а часть мировоззрения — Садыр Жапаров
В Оше состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага
Кыргызстан получит финансирование от Всемирного банка для развития города Ош
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Бизнес
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
10 октября, пятница
12:43
В Кыргызстане объединят оборонные госпредприятия в единую структуру В Кыргызстане объединят оборонные госпредприятия в един...
12:29
Нехватка ГСМ в Кыргызстане — нефтетрейдеры не могут дать прогнозов
12:22
Кыргызстан планирует удвоить площадь лесного покрова страны
12:19
В Бишкеке строительная техника перекрыла движение на улице Логвиненко
12:11
Кыргызстан намерен осваивать рынок карбоновых кредитов