В Оше откроют ночной приют для граждан без постоянного места жительства

На сессии Ошского городского кенеша рассмотрен вопрос о создании муниципального учреждения «Ночной приют для граждан без постоянного места жительства». Депутаты поддержали проект.

По словам вице-мэра города Салтанат Амановой, в приюте смогут временно проживать от 50 до 70 человек.

«Если вы поддержите этот пилотный проект, мы начнем проводить с проживающими реабилитационные мероприятия», — сказала она.

Ранее горкенеш выделял на эти цели 300 тысяч сомов, и помощь в основном оказывалась только в зимний период.

Бюджет нового приюта составит 2,7 миллиона сомов, однако депутаты отметили, что этих средств может быть недостаточно.