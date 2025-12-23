Отстаивать активы Бишкека призвал депутат столичного кенеша Казыбек Эргешов на очередной сессии БГК.

По его словам, в последнее время активы города уменьшаются.

«Я депутат четвертого созыва, и в последнее время мы много отдаем безвозмездно в госсобственность — земельные участки, помещения, не получая ничего взамен. Главное, чтобы эти объекты использовали по назначению. Многие земельные участки, которые в прошлом созыве мы передали в госсобственность, уходят в частные руки через государственно-частное партнерство. Нам же нужно отстаивать активы города. И так уже звучат предложения сократить план, поскольку нет как таковых доходов, нет активов. Эти вопросы нужно обсуждать и рассматривать, а не принимать проекты постановлений без обсуждения. И желательно менять так, чтобы город что-то получал взамен», — сказал Казыбек Эргешов.

Он попросил уточнить точное количество объектов, переданных в госсобственность.

Однако вице-мэр Мирлан Байгончоков не ответил на вопрос, подчеркнув, что столица не только передает, но и принимает от государства активы.

«Немного некорректно говорить, что только передаем. Кроме того, мы получаем финансовую помощь из республиканского бюджета. На следующий год за счет него по линии Министерства строительства планируется возведение 20 школ. Также через республику начинаем инвестиционный проект с Саудовским фондом по строительству 12 учебных заведений», — сказал он.

Мэр Айбек Джунушалиев добавил: «То, что мы принимаем, происходит автоматом, без вынесения на сессию. Если бы выносили, то количество было бы соразмерно, и вы бы поняли, что муниципалитет принимает больше. Те активы, которые мы передаем в госсобственность, тоже долго обсуждаем. То, что можно, отстаиваем, но большая часть направляется на решение государственных задач в целом и используется по целевому назначению. В этом году, например, семь детских садов приняли, все отремонтировали и запустили. Мы не собираемся снижать доходную часть. Мы, наоборот, ставим планку и стараемся ее выполнять».