Стоит как в цирке. Депутат поспорил с главой муниципальной инспекции Бишкека

На сессии Бишкекского городского кенеша депутат Казыбек Эргешов раскритиковал работу начальника муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова (в народе более известен под псевдонимом Царикаев).

По словам нардепа, деятельность службы вызывает много вопросов. «В городе завал мусора, антисанитария... Вы любите в соцсети выкладывать информацию о проделанной работе. На видео вы штрафуете одного и того же продавца трижды — за мусор, торговлю и подключение к электросети. Что вы улыбаетесь? Ответьте!» — возмутился Казыбек Эргешов.

«А это был вопрос?» — уточнил Мирлан Таалайбеков.

Заместитель мэра Азамат Кадыров заметил, что главу инспекции назначили только три месяца назад.

«Вы даете отчет за 2025 год, и то, что проделано предыдущим руководителем, вы хотите присвоить себе, — продолжил Казыбек Эргешов. — Вы выкладываете в соцсети информацию о продуктивной работе муниципальной инспекции, но ее нет. Даже по вашему отчету видно: за три месяца идет спад по штрафам и так далее. Пыль в глаза людям пускаете, что работаете. На самом деле нет эффективности».

«Это вопрос? Давайте тогда отвечу: за три месяца мы подняли показатель по выписанным протоколам на 20 процентов. Не спад, а, наоборот, поднимаемся», — парировал Мирлан Таалайбеков.

«Вообще этикета нет, стоит как в цирке. Почему у вас такая слабая работа?» — раскритиковал чиновника Казыбек Эргешов.

Он также спросил, насколько законно ношение погонов сотрудниками инспекции.

«У меня приравнено к лейтенанту то, что у меня раньше было», — сказал глава инспекции.

Депутат Куванычбек Конгантиев обратился к Мирлану Таалайбекову с просьбой: «Ваше показательное пренебрежительное отношение к депутатскому корпусу неприемлемо. Я прошу держать себя в руках, мы здесь не автолюбители, которых надо наказывать. Мы сюда пришли разбираться в вопросах. Отвечайте по существу».

Напомним, в июле 2024 года депутата БГК Казыбека Эргешова оштрафовали на 20 тысяч сомов за незаконную тонировку. Его остановил Мирлан Таалайбеков, будучи пресс-секретарем Управления патрульной службы милиции.

Депутат горкенеша заявил, что если пресс-секретарь получает зарплату от государства, не должен «заниматься блогерством и пиариться», фиксируя нарушителей на видео. Во время спора Казыбек Эргешов назвал Мирлана Таалайбекова глупцом и невоспитанным человеком. В итоге депутату выписали протокол и на месте сняли тонировку.