12:36
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Власть

Стоит как в цирке. Депутат поспорил с главой муниципальной инспекции Бишкека

На сессии Бишкекского городского кенеша депутат Казыбек Эргешов раскритиковал работу начальника муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова (в народе более известен под псевдонимом Царикаев).

По словам нардепа, деятельность службы вызывает много вопросов. «В городе завал мусора, антисанитария... Вы любите в соцсети выкладывать информацию о проделанной работе. На видео вы штрафуете одного и того же продавца трижды — за мусор, торговлю и подключение к электросети. Что вы улыбаетесь? Ответьте!» — возмутился Казыбек Эргешов.

«А это был вопрос?» — уточнил Мирлан Таалайбеков.

Заместитель мэра Азамат Кадыров заметил, что главу инспекции назначили только три месяца назад.

«Вы даете отчет за 2025 год, и то, что проделано предыдущим руководителем, вы хотите присвоить себе, — продолжил Казыбек Эргешов. — Вы выкладываете в соцсети информацию о продуктивной работе муниципальной инспекции, но ее нет. Даже по вашему отчету видно: за три месяца идет спад по штрафам и так далее. Пыль в глаза людям пускаете, что работаете. На самом деле нет эффективности».

«Это вопрос? Давайте тогда отвечу: за три месяца мы подняли показатель по выписанным протоколам на 20 процентов. Не спад, а, наоборот, поднимаемся», — парировал Мирлан Таалайбеков.

«Вообще этикета нет, стоит как в цирке. Почему у вас такая слабая работа?» — раскритиковал чиновника Казыбек Эргешов.

Читайте по теме
Думал, будет легче. Царикаев о работе в муниципальной инспекции и личной жизни

Он также спросил, насколько законно ношение погонов сотрудниками инспекции.

«У меня приравнено к лейтенанту то, что у меня раньше было», — сказал глава инспекции.

Депутат Куванычбек Конгантиев обратился к Мирлану Таалайбекову с просьбой: «Ваше показательное пренебрежительное отношение к депутатскому корпусу неприемлемо. Я прошу держать себя в руках, мы здесь не автолюбители, которых надо наказывать. Мы сюда пришли разбираться в вопросах. Отвечайте по существу».

Напомним, в июле 2024 года депутата БГК Казыбека Эргешова оштрафовали на 20 тысяч сомов за незаконную тонировку. Его остановил Мирлан Таалайбеков, будучи пресс-секретарем Управления патрульной службы милиции.

Депутат горкенеша заявил, что если пресс-секретарь получает зарплату от государства, не должен «заниматься блогерством и пиариться», фиксируя нарушителей на видео. Во время спора Казыбек Эргешов назвал Мирлана Таалайбекова глупцом и невоспитанным человеком. В итоге депутату выписали протокол и на месте сняли тонировку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346247/
просмотров: 880
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты хотят проверить законность назначения главы муниципальной инспекции
Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат
Завидный жених Царикаев женился. Фото с обряда нике
Думал, будет легче. Царикаев о работе в муниципальной инспекции и личной жизни
Руководитель пресс-службы УПСМ стал заместителем главы Муниципальной инспекции
Царикаев рассказал о выявленных пропусках-вездеходах для большегрузов в Бишкеке
Придется действовать жестко. Глава муниципальной инспекции сделал заявление
«Кому эрекция?» — глава муниципальной инспекции провел рейд на Ошском рынке
По примеру Бишкека: в городе Ош создали муниципальную инспекцию
Усилить роль либо ликвидировать МТУ предлагают мэрии Бишкека
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 3&nbsp;октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 сентября — 3 октября
Президент КР&nbsp;открыл новое здание Главного управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку
Кыргызстан запускает пилотный проект по&nbsp;использованию спутникового интернета Кыргызстан запускает пилотный проект по использованию спутникового интернета
Экономия электричества и&nbsp;цены на&nbsp;уголь. В&nbsp;кабмине прошло заседание по&nbsp;ОЗП Экономия электричества и цены на уголь. В кабмине прошло заседание по ОЗП
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
7 октября, вторник
12:22
В Кыргызстане определили 21 участок с высоким селевым риском В Кыргызстане определили 21 участок с высоким селевым р...
12:15
Евросоюз хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали со всего мира
12:09
За неделю в КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров
12:01
Депутаты хотят проверить законность назначения главы муниципальной инспекции
11:53
Оздоровительный центр для учителей «Ак-Суу» вернули государству